Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre? Chi tra gli ultimi quattro segni avrà una giornata spensierata e ricca di sorprese sentimentali e lavorative? A svelare tutto non può che essere Paolo Fox che, puntualmente, attraverso l’App Astri, svela come saranno le prossime 24 ore per i quattro segni

Curiosi, dunque, di scoprire chi godrà di un cielo totalmente sereno e chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Sagittario ci saranno le condizioni per ritrovare delle emozioni vincenti. Dopo un mese di settembre pesante, ora nella vostra vita è tornato un clima di serenità.

Amore, il punto sul Capricorno

Il Capricorno pensa molto alle questioni di tipo pratico e l’amore ne risente: ricordate che i sentimenti sono importanti e l’amore va protetto!

Amore, il punto sull’Acquario

Venere e Mercurio sono in aspetto favorevole per l’Acquario: i due pianeti porteranno una buona capacità di amare e il coraggio di fare scelte importanti.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono alla ricerca di nuove certezze in amore. Le persone che si sono separate potranno rimettersi in gioco nella seconda parte di ottobre.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario in assestamento

Per i nati sotto il segno del Sagittario, che a settembre hanno affrontato problemi sul lavoro, le prossime giornate saranno di assestamento.

Lavoro, il punto sul Capricorno

In questo periodo il Capricorno fatica a completare gli obiettivi che si è prefissato: troppi contrattempi e ritardi, e qualche collaboratore che rema contro.

Lavoro, il punto sull’Acquario

In questo periodo i nati sotto il segno dell’Acquario si trovano troppo spesso a fare delle cose che non piacciono: fate buon viso a cattivo gioco…

Lavoro, il punto sui Pesci

Sul lavoro i Pesci devono fare i conti con un cambiamento. In questo momento navigate a vista, ma presto si risolverà tutto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di riposare il più possibile evitando di fare le ore piccole. Affronterete la settimana con più vigore.

Salute, il punto sul Capricorno

La Luna è favorevole per il Capricorno, ma non mancheranno dei conflitti interiori che potrebbero causare nervosismo e frustrazione: Giove, Sole, Mercurio e Venere sono in aspetto negativo!

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario la giornata di domani, mercoledì 12 ottobre, potrebbe essere contrassegnata da molti dubbi e da un certo stato di agitazione.

Salute, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci ottobre sarà un mese in cui ritroverete l’equilibrio e acquisirete nuove consapevolezze su voi stessi.











