Oroscopo domani 12 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti dell’oroscopo per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, lunedì 12 settembre 2022. Cosa succederà ai segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Tensione per Gemelli, Ariete e Toro…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Il segno dell’Ariete avrà la Luna a proprio favore e questo comporterà dei vantaggi. A beneficiare degli influssi positivi del nostro satellite è soprattutto chi vuole pensare all’amore e fare progetti, se al vostro fianco c’è la persona giusta allora sì che raccoglierete belle emozioni, gioie e soddisfazioni oltre che recupererete ottimismo per il futuro. In questa settimana, come anticipato nel paragrafo precedente, saranno favoriti i rapporti con gli altri e nello specifico le nuove conoscenze. Lasciatevi andare alle emozioni, all’amore e alla passione. Se proprio non ci riuscite, perché magari avete paura di rimanere scottati, allora non vi resta che vivere alla giornata anche se sarebbe comunque un grande peccato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Energia Leone e Vergine, ma Cancro…

Amore, il punto sul Toro

Tensioni in amore per il Toro. Fate attenzione ai rapporti con gli altri, se avete una relazione con Bilancia e Sagittario probabilmente state vivendo un po’ di tensione. Cercate di mantenere la calma e non perdere le staffe altrimenti peggiorerete le cose, nel caso in cui possiate allontanarvi per un po’ sarebbe ancora meglio. L’alternativa è chiarire questioni in sospeso una volta per tutte in modo da andare avanti con una rinnovata serenità.

Amore, il punto sul Gemelli

Incontri interessanti in amore per il Gemelli. Con questa Luna favorevole avete ottime chances in ambito sentimentale, si prevedono incontri interessanti in amore. É giunto il momento di mettere al bando ansie, perplessità e preoccupazioni (alcune delle quali magari sono soltanto fissazioni o impressioni sbagliate) e vivere i sentimenti al top! Se c’è qualcuno che vi piace fatevi avanti con coraggio, potreste rimanere stupiti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 settembre 2022/ Tensioni Capricorno, ma Acquario e Pesci…

Amore, il punto sul Cancro

Dubbi in amore per il Cancro. Alcuni non sono più sicuri del loro sentimento verso il partner, altri invece temono il contrario, altri ancora non riescono a vedere dove possa arrivare un rapporto. Urge una riflessione ma non fate l’errore di gettare tutto alle ortiche senza prima un confronto con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: quali prospettive per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Appuntamenti importanti per l’Ariete sul lavoro. Sul lavoro invece vi conviene prendere appuntamenti importanti proprio in questa giornata, specialmente se dovete chiudere un affare o chiarire una questione importante. Sul lavoro invece siete già energici di vostro, le proposte sono dietro l’angolo: tutto va bene, occhio solo alla situazione economica.

Lavoro, il punto sul Toro

Recupero graduale sul lavoro per il Toro. Continuate così e le soddisfazioni arriveranno presto.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Il Gemelli dovrà essere prudente. Sul lavoro invece siate prudenti con i colleghi, non è il caso di forzare la mano. I tuoi progetti di lavoro e tutto ciò che riguarda la tua economia saranno complicati a causa del pessimo rapporto con alcuni colleghi.

Lavoro, il punto sul Cancro

Problemi dietro l’angolo sul lavoro per il Cancro. Ci vorrà pazienza anche sul lavoro, la Luna dissonante mette in risalto le situazioni problematiche. Cerca il più possibile di prenderti cura dei tuoi soldi e di non fare acquisti o spese importanti di cui non hai davvero bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA