Oroscopo domani 12 settembre 2022 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 settembre, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si sta per chiudere un’altra settimana, lo si può fare con gli strumenti forniti dall’oroscopo Paolo Fox. Anche per oggi, lunedì 12 settembre 2022, ha fornito su Radio Latte Miele le previsioni e indicazioni utili per affrontare al meglio questa giornata. Quali sono le previsioni per i segni zodiacali del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo domani amore per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone è arrivato il momento di premere l’acceleratore in amore. Se vi piace qualcuno e siete ricambiati dovete farvi avanti e non perdere l’occasione. Potrebbe essere carino organizzare qualcosa di speciale, non necessariamente robe grandiose o poco opportune che magari possono mettere in imbarazzo “l’altro/a”, che possa permettervi di scoprire le carte e dichiararvi una volta per tutte. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore, le stelle sono dalla vostra parte e il prossimo fine settimana potrebbe essere quello giusto per fare colpo o essere finalmente notati. Lasciatevi andare alle emozioni, è vero che non tutto dipende da voi.

Amore, il punto sulla Vergine

La settimana che sta per iniziare sarà favorevole in amore per la Vergine. Vi aspettano giornate emozionanti e buone sia per le coccole che per riaccendere la passione! Anche i single e i separati ora hanno buone occasioni, non chiudetevi in casa e cercate di sfruttare al meglio il favore delle stelle… non ve ne pentirete affatto.

Amore, il punto sulla Bilancia

Luna in opposizione per la Bilancia. Attenzione quindi a parlare con chi è al centro delle vostre dispute, che sia il partner o qualche familiare/amico/collega, perché se non troverete le parole giuste potreste peggiorare le cose.

Amore, il punto sullo Scorpione

Giornata perfetta per lo Scorpione per recuperare una situazione in bilico. Se invece le cose vanno bene approfittatene per ritagliarvi momenti speciali da vivere con le persone che preferite, ricordate che i sentimenti non vanno mai trascurati.

Oroscopo domani 12 settembre 2022: quali prospettive per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Il Leone sarà pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, le tue prospettive economiche miglioreranno in modo significativo. Ottimo momento per ottenere ciò che desideri. Uno scambio di impressioni con gli amici sarà gratificante e costruttivo e potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Soddisfazioni sul lavoro per la Vergine. Nonostante siate sempre molto impegnati riuscite ogni volta a portare a termine tutti gli impegni e di questo siete molto fieri, tuttavia quando accettate incarichi o prendete degli appuntamenti cercate di non accavallare nulla. Verrà presentata un’apertura nella tua carriera professionale. È probabile che sorgano nuove idee, di cui puoi trarre vantaggio.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Discussioni sul lavoro per la Bilancia. E a proposito di “compagni di lavoro”, se per ora volete evitare il confronto lasciatevi scivolare le cose addosso, comprese le provocazioni; non è il momento di fare casino, mantenete la calma e siate pazienti!

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nuove idee per lo Scorpione. I lavoratori autonomi avranno presto buone idee, un progetto potrebbe prendere quota. Non credere a tutto quello che ti dicono, soprattutto quando si tratta di investimenti. La tua smisurata voglia di divertimento potrebbe costare un po’. Se vuoi apportare modifiche alla tua agenda sempre più fitta, oggi è il giorno giusto per farlo.











