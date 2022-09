Oroscopo domani 12 settembre 2022 Sagittario, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 12 settembre 2022, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si sta per chiudere un’altra settimana, lo si può fare con gli strumenti forniti dall’oroscopo Paolo Fox. Anche per oggi, lunedì 12 settembre 2022, ha fornito su Radio Latte Miele le previsioni e indicazioni utili per affrontare al meglio questa giornata. Cosa prevedono le stelle per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo domani 12 settembre 2022, quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il segno del Sagittario soffrirà e non poco in amore. In questa settimana emergeranno delle perplessità di tipo amoroso: il nuovo partner vi sembra un po’ diverso rispetto a come ve lo aspettavate, ci sono delle cose che non vi piacciono e state riflettendo sul fatto di andare avanti nella relazione oppure no. Si tratta di lati caratteriali che non potevate conoscere così a fondo, ora riflettete bene ma non siate troppo impulsivi. Cercate di non tirare troppo la corda, soprattutto venerdì.

Amore, il punto sul Capricorno

Il peggio è alle spalle per il Capricorno. Dopo un periodo turbolento si apre un fase di recupero dal punto di vista sentimentale. A beneficiarne sarà soprattutto chi ha avuto qualche problema di recente, sia in famiglia che con il partner.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario sta per fare centro in amore. Se vi piace qualcuno, e magari avete la sensazione di essere anche ricambiati, fatevi avanti entro 48 ore perché avete ottime possibilità di avere successo. Non serve essere plateali, con romanticismo e tenerezza il successo sarà assicurato.

Amore, il punto sui Pesci

Fase di recupero in amore per i Pesci. Le cose stanno iniziando ad andare meglio ma c’è da fare attenzione ai rapporti instabili. Ci vogliono pazienza, tatto e delicatezza per risolvere questo tipo di situazioni ma è anche importante essere decisi e dimostrare di voler sistemare tutto.

Oroscopo domani 12 settembre 2022: quali prospettive per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Per il Sagittario sono in arrivo riconoscimenti importanti. Sul lavoro Giove è dalla vostra parte e i cambiamenti sono favoriti. All’orizzonte anche opportunità e conferme. Quando si tratta di un incarico professionale, mostra maggiore sicurezza. Oggi succederanno cose che potrebbero sconvolgerti, ma ce ne saranno anche di piacevoli. Il fatto che la giornata sia eccellente o meno dipende dalla loro capacità di adattamento.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno ci sarà una fase di recupero sul lavoro. Una questione importante che vi preoccupava sta per risolversi e questo vi permetterà di respirare un po’! Rimanete attivi e concentrati.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Cambiamenti in arrivo sul lavoro per l’Acquario. Non fate l’errore di adottare un atteggiamento sbagliato e accoglieteli bene.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci vivranno un momento di insofferenza sul lavoro. Al lavoro non vi piace un certo tipo di ambiente, forse è il caso di guardarsi attorno per scappare da situazioni non stimolanti e che non vi piacciono più. Una giornata favorevole per qualsiasi attività di gruppo, che sarà divertente e stimolante. Il tuo senso artistico sarà evidente in tutto ciò che fai. L’armonia regnerà, sia nei rapporti amichevoli che in quello familiare.

