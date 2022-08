Oroscopo domani 13 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Puntuali come ogni giorno tornano le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa accadrà alle persone nate sotto i segni citati nella giornata di sabato 13 agosto? A fare preziosi consigli a tutti è l’astrologo più famoso d’Italia che, anche in piena estate e con un clima vacanziero nell’aria, svela l’andamento delle stelle attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv.

Oroscopo domani 13 agosto: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, salute e lavoro

Curiosi, dunque, di scoprire se i single del segno troveranno l’amore? Se ci sarà modo per tutti di godersi le meritate vacanze? Andiamo a leggere tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è arrivato il momento di dimenticare il passato sentimentale e voltare definitivamente pagina. Fondamentale, in tal senso, potrebbe essere la presenza di un amico.

Oroscopo domani 13 agosto: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

L’amore non può essere a senso unico, ma va condiviso. Motivo che potrebbe creare qualche malumore ai nati sotto il segno dello Scorpione che potrebbero sentirsi insoddisfatti dal partner.

Amore, il punto sul Sagittario

La giornata di domani, per il Sagittario, è ideale per concedersi un po’ di relax con il partner. Staccate la spina, partite e ritrovate la passione di un tempo.

Oroscopo domani, lavoro: attese per lo Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, già a fine agosto, per i lavoratori autonomi nati sotto il segno della Bilancia potrebbero esserci novità importanti.

Oroscopo domani 12 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, salute e…

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Momento di attesa per lo Scorpione. Chi è in cerca di lavoro deve aspettare ancora un po’ prima di avanzare delle richieste. Se volete delle risposte positive, aspettare ancora un po’.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Qualche piccolo problema sul lavoro per il Sagittario che potrebbe avere delle incomprensioni con i colleghi. Se qualcosa non vi sta bene, parlate direttamente con i colleghi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Tanta agitazione per la Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Cercate di rilassarvi e non pensare a niente almeno nella giornata di domani.

Salute, il punto sullo Scorpione

E’ uno Scorpione irritabile quello della giornata di domani che ha bisogno di ritrovare un po’ di pace e serenità. Almeno nella giornata di sabato 13 agosto concedetevi un po’ di svago.

Salute, il punto sul Sagittario

Qualche piccolo fastidio non impedirà ai nati sotto il segno del Sagittario di godersi la giornata di domani rilassando e godendosi la giornata in totale relax.











© RIPRODUZIONE RISERVATA