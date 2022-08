Oroscopo domani 13 agosto: Capricorno, Acquario e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox torna con le sue previsioni per l’oroscopo domani per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di sabato 13 agosto. Con l’App Astri e il settimanale DiPiùTv svela l’andamento del cielo per gli ultimi tre segni dell’oroscopo. Cosa riserverà il cielo ai nati sotto i segni citati? La giornata sarà serena, rilassante e ricca di emozioni per tutti o qualcuno dovrà stringere i denti in vista di un cielo più favorevole?

Per scoprire tutto, andiamo a leggere le previsioni dell‘oroscopo domani, segno per segno, in amore, lavoro e salute per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Momento di attesa per i sentimenti dei nati sotto il segno del Capricorno. I single che speravano di vivere belle emozioni in vacanza dovranno aspettare ancora qualche settimana.

Amore, il punto sull’Acquario

Non è un bel periodo in amore per l’Acquario che sente di non provare più le emozioni di una volta. Tutto, pero, dipende da voi. Se avete voglia di chiudere una storia fatelo. La vita, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è nelle vostre mani.

Amore, il punto sui Pesci

Qualche nuova conoscenza per i single sotto il segno dei Pesci potrebbe portare importanti novità. Tuttavia, evitate di tuffarvi a capofitto nelle situazioni. Valutate bene tutto prima di prendere delle decisioni.

Oroscopo domani, lavoro: periodo buono per il Capricorno

Giove nel segno del Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, facilita gli affari e le situazioni economiche irrisolte e che ora trovano finalmente una soluzione.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario la giornata di domani sarà dedicata al relax e al divertimento. Il lavoro comincerà a pieno regime dopo l’estate e richiederà tutto il vostro impegno.

Lavoro, il punto sui Pesci

Periodo positivo sul lavoro per i nati sotto il segno dei Pesci. Dopo l’ultimo periodo decisamente intenso e impegnativo è ora arrivato il momento di godersi le vacanze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Un po’ di nervosismo per il Capricorno che potrebbe andare facilmente in escandescenza e creare problemi, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, a se stesso e agli altri.

Salute, il punto sull’Acquario

Qualche piccolo problema respiratorio per i nati sotto il segno dell‘Acquario che dovrebbe imparare anche a rilassarsi di più. Ideale sarebbe evitare fasciarsi la mente con inutili preoccupazioni.

Salute, il punto sui Pesci

Ridurre i vizi, invece, dovrebbe essere la regola principale da seguire in vacanza per i nati sotto il segno dei Pesci. Riducete l’uso del tabacco e del caffè. A giovarne sarà la vostra salute.











