Oroscopo domani 13 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 13 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’amore resta insieme a Venere nelle retrovie per i nati sotto il segno dell’Ariete, preoccupati da questioni di lavoro. Con Urano, astro del cambiamento, nel segno del Toro questo mercoledì non potrà rivelarsi che una giornata felice. Un’amicizia potrebbe diventare amore. Con la Luna e Venere entrambe in quadratura al segno dei Gemelli e per di più opposte tra di loro, sarà una giornata piena di conflitti. Imprevisti presto superati, non appena la Luna avrà cambiato casa, ovvero tra due o tre giorni.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete preoccupato

L’Ariete dà priorità massima al lavoro e alla sicurezza finanziaria: ad alimentare le preoccupazioni ci pensa la Luna in Vergine in stretta connessione con Urano, che continua a tenere sotto scacco il mercato finanziario. Secondo l’oroscopo domani, chi è nato alla fine del segno del Toro ha ancora Marte e Saturno di traverso che incitano a rompere la routine professionale e a puntare su mete più stimolanti. Non prendete decisioni di pancia. Le migliori opportunità di successo per i Gemelli arriveranno dopo Pasqua, con idee più chiare e ben meditate. Parlerete meno e renderete di più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete tiene sotto osservazione la salute: piccoli segnali di squilibrio energetico si palesano attraverso gli occhi cerchiati, i capelli ispidi e quel colorito asfittico, tipico delle persone stanche che vivono in zone inquinate. Da rivedere l’alimentazione di tutta la famiglia. I nati sotto il segno del Toro sono divorati interiormente dalla tensione nervosa, che sfocia in frequenti emicranie e contratture muscolari: pedalate e scarpinate sono l’antidoto migliore. Salute al top per i Gemelli, l’apoteosi nelle vacanze di Pasqua. Poi comincerete a perdere qualche colpo, indeboliti dalle allergie di primavera o da un fegato capriccioso.











