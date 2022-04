Oroscopo domani 13 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni amore

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, mercoledì 13 aprile, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Questa metà di aprile porta ottime notizie alla Bilancia, grazie anche all’impegno con il quale avete affrontato l’ultimo periodo. Oggi riscuotete la ricompensa. Urano all’opposizione, rende nervosi e ansiosi i nati sotto il segno dello Scorpione: la paura di perdere le vostre sicurezze, gli affetti, il benessere, vi fa tremare di continuo, anche se non avreste ragione alcuna. Il Sagittario può contare sull’affetto solido e rassicurante di una famiglia affiatata. A ricordarvelo la bella Venere, tenera e affettuosa anche in quadratura e per giunta sotto attacco della Luna. Gli affetti sono la vostra banca, la sicurezza emotiva.

Oroscopo domani, lavoro: contrarietà per il Sagittario

Periodo molto positivo per la Bilancia in ambito professionale: Venere in sesta Casa, vi fa amare ciò che fate, l’ambiente dove svolgete il vostro lavoro. Qualche preoccupazione per il trend finanziario. Momenti di sconforto e insoddisfazione per i nati sotto il segno dello Scorpione sul lavoro: resistete, in prospettiva qualcosa sta per incamminarsi sulla strada giusta. Sorpresa per l’esito di un contenzioso o una causa che vi lascerà soddisfatti soltanto a metà. Contrarietà in vista che preoccupano i nati sotto il segno del Sagittario: incertezza riguardo al posto di lavoro, rincari, spauracchio di nuove tasse

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve ricordare che bellezza e benessere vano sempre a braccetto. Se non siete di ottimo umore, guardatevi allo specchio, fate dieci piegamenti e tornerete allegrissimi! Lo Scorpione non deve sottovalutare il potere terapeutico della musica e del colore: l’arte è una guaritrice naturale. Secondo l’oroscopo domani, qualche disturbo stagionale per i nati sotto il segno del Sagittario: asma e i raffreddori allergici di primavera.











