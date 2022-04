Oroscopo domani 13 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, mercoledì 13 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Domani, mercoledì 13 aprile, ricorre la giornata internazionale del bacio e i sentimenti del Cancro vanno a gonfie vele, grazie a Venere acquatica in trigono al vostro segno insieme a Giove e la Luna e Urano con un doppio sestile. Alla grande dunque tutte le relazioni interpersonali. Secondo l’oroscopo domani, la sfera sentimentale del Leone risente dei problemi della quotidianità: tempi duri per il cuore, doppiamente la prima quindicina, subissata da incomprensioni e litigi. Il fronte del cuore per la Vergine è ricco di di incontri, progetti, speranze. Dal partner riceverete insperate conferme affettive, che vi regaleranno sicurezza e fiducia nel futuro.

Oroscopo domani, lavoro: periodo positivo per il Cancro

Sul lavoro il Cancro vive un buon periodo con le idee chiare, sopratutto nella seconda quindicina del mese, con un andamento sereno e pochi ostacoli alle vostre iniziative. Finalmente siete sicuri della direzione intrapresa. Secondo l’oroscopo di domani, il Leone comincia una lenta ripresa: Saturno e Urano restano sempre ostili e caparbi nel tenere il piede sulla vostra coda, per ricordarvi che certe questioni vanno ancora risolte. Vergine stacanovista:neppure le follie primaverili riescono a schiodarvi dalla vostra regola. Straordinariamente facili, almeno per voi, le trattative. Buoni affari da Pasqua in poi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro lasciano agli alti il nervosismo: continuerete il vostro stile di vita tranquillo e riflessivo. Il Leone deve stare attento all’insonnia: se l’ansia non vi fa dormire la notte comincia a diventare patologica. La Vergine ha preso qualche chilo di troppo, ma non fatene una tragedia: rimettetevi in moto camminando o pedalando. Inoltre guardarsi attorno raddrizza anche l’umore.











