Oroscopo domani 13 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, mercoledì 13 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Saturno pesa sul segno del Capricorno, rendendolo cauto e perfino schivo nei confronti dei sentimenti. Secondo l’oroscopo domani, però, Venere in sestile facilitata la comunicazione affettiva, con il partner, i figli, il mondo in genere. L’Acquario soffre un po’ di solitudine, motivata dal ricordo del passato ancora bruciante o dalla nostalgia per un ex che non passa. Anche le vicende familiari lasciano tracce indelebili, attenzione a non alimentare tensioni di coppia facendola esplodere. I Pesci hanno la Luna all’opposizione con Venere, ma l’astro dell’amore nel vostro segno è in un punto di massima forza: è il trionfo della giovinezza, dell’amore a tutto campo, sostenuto anche dal sestile di Urano che porta nella vostra vita una ventata di aria fresca e innovativa.

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: Acquario spendaccione

In programma un viaggio d’affari per il Capricorno. Nessuna preoccupazione, secondo l’oroscopo domani: conoscete le vostre potenzialità e già sapete in partenza che ne farete buon uso. La carriera procede a tambur battente. Venere in seconda Casa, la banca dell’oroscopo, vi fa spendere parecchio l’Acquario. Qualche preoccupazione riguardo alle spese. Mercurio in Toro è l’ultimo tassello di un puzzle perfetto per i Pesci, portando il contatto giusto sul lavoro. Giove vi sorride dalla cabina di regia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La vita sedentaria non fa bene a nessuno, soprattutto ai nati sotto il segno del Capricorno. Anche denti, gengive, gola, reclamano più cura: non dimenticate il controllo periodico dal dentista. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario non gode di ottima salute: tra tensione nervosa, stati infiammatori e dolori articolari. Approfittate delle vacanze di Pasqua per rimettervi in sesto. L’acqua è l’elemento del segno dei Pesci: vi sostiene con un bagno termale o gli sport acquatici, dove eccellete gratificando corpo e spirito. Da non sottovalutare, però, il potere della meditazione.

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA