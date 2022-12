Oroscopo domani 13 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani martedì 20 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

È iniziata una nuova settimana di questo mese di dicembre. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 20 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Il settore sentimentale può dare estasi e tormento. Se vi piace una persona non dovete allontanarla, ma fare chiarezza dentro di voi. Un grande fermento è nell’aria per i nati sotto il segno del Toro: se avete già una storia in corsoi la settimana riesce a darvi l’energia giusta per portare avanti con passionalità il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci...

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

I sentimenti vanno meglio per i nati sotto il segno dei Gemelli. Nell’ultimo periodo alcune questioni di lavoro o personali si sono abbattute sul rapporto: è arrivato il momento di recuperare una certa intimità. Da tempo il segno del Cancro sta affrontando dei cambiamenti o c’è qualcosa che non quadra in amore. Attenzione alla gelosia.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la sensualità è intensa e la complicità molto forte. Le giornate in arrivo possono portare qualche elemento in più per valutare con attenzione la propria situazione sentimentale. Le giornate in arrivo promettono molto bene in amore per il segno della Vergine. Venere continua la sua corsa positiva che sarà molto intrigante.

Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani martedì 20 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per quanto riguarda la professione i nati sotto il segno dell’Ariete non devono fare passi falsi. Questioni di tipo legale andranno risolte con attenzione. Cielo magico per le attività del segno del Toro. L’effetto della triplice alleanza Sole-Mercurio-Venere sarà particolarmente sentita adesso: per questo motivo potrete portare avanti le vostre idee senza problemi.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Le stelle sono molto interessanti per i nati sotto il segno dei Gemelli: il gioco planetario dei pianeti più lenti è a favore di una soluzione per eventuali questioni legali rimaste in sospeso. Durante le feste cercate di non pensare troppo al lavoro. In questo periodo il Cancro deve essere molto diplomatico ed evitare tensioni di troppo. Dovete lavorare in vista di un periodo di cambiamenti sostanziali.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

In questi giorni il Leone è un po’ insoddisfatto sul lavoro. Cercate quindi di godervi un sereno e tranquillo Natale. Il 2023 potrebbe portare grandi cambiamenti. Anche nell’ambito del lavoro ci sono più possibilità, anche un recupero, per i nati sotto il segno della Vergine. In un periodo così pieno di impegni cercate di organizzarvi al meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Le tensioni sono parecchio in questo periodo dell’anno per i nati sotto il segno dell’Ariete: i primi giorni della settimana potrebbero portare un po’ di ansia. Attenzione perché il sistema nervoso è un po’ scosso. Venere guida il segno del Toro, averlo positivo rappresenta un grande elemento di forza. Le terapie che partono adesso avranno successo.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli sono in ripresa dal punto di vista fisico, ma se accusate qualche disturbo non esitate ad andare dal medico, le terapie che nascono in questo periodo sono positive. Lo stress è piuttosto forte per i nati sotto il segno del Cancro: la stanchezza si farà sentire. Non esagerate nel voler fare troppo.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone stanno uscendo da un periodo piuttosto faticoso, quindi si sentono un po’ agitati. La schiena è da sempre il vostro punto debole. Grande ripresa sul piano psicofisico per il nati sotto il segno della Vergine. Piano piano spariranno i disturbi allo stomaco o alle ossa che vi hanno infastidito negli ultimi due mesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA