Oroscopo domani 13 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani martedì 13 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

È iniziata una nuova settimana di questo mese di dicembre. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 13 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? La situazione è in netto miglioramento: le coppie vivono un momento sereno, mentre per i single aumentano le possibilità di fare incontri e conoscere nuove persone. In amore il segno del Toro deve darsi da fare. I giovani amori non risentono di disturbi ma con Cancro e Ariete ci sono dei dubbi. È possibile rafforzare un legame o prendersi una cotta.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Buone notizie per i nati sotto il segno dei Gemelli: il periodo premia coloro che vogliono recuperare un sentimento. Nel corso di queste giornate le coppie che hanno vissuto un problema possono ritrovare un po’ di stabilità. I nati sotto il segno del Cancro devono evitare di dare spazio a rimproveri e ripicche nel rapporto di coppia. Tensione e inquietudine si alternano. Se una storia è finita non esitate a guardarvi intorno.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone questa settimana è segnata da una grande energia positiva che contrasta con la fase di grande disagio vissuta a novembre. In certi casi c’è la necessità di difendere un sentimento. Le storie d’amore che nascono in questi giorni sono interessanti. Per i nati sotto il segno della Vergine Venere porta la possibilità di nuovi amori, conferma le storie esistenti e rimette in gioco i sentimenti.

Oroscopo domani martedì 13 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è un momento propizio non solo per le faccende di cuore: sul lavoro le cose procedono bene e c’è chi sta per raccogliere i frutti di quanto seminato negli ultimi mesi. Ci sono buone novità in arrivo per il segno del Toro: Venere, Mercurio e Sole sono i pianeti disponibili nei vostri confronti. Potrebbe sbloccarsi una situazione spinosa, attenzione alle questioni finanziarie.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è molto importante gestire bene il lavoro, soprattutto se ci sono stati degli stop tra fine novembre e inizio dicembre. Se ci sono stati problemi con i soldi meglio farsi consigliare da un esperto. I nati sotto il segno del Cancro devono fare attenzione alle spese, in alcuni sarà necessario spendere per la casa.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Dal punto di vista professionale per il segno del Leone è il momento di fare proposte interessanti: ricordate che dal 20 dicembre Giove torna favorevole. Questo periodo è ottimo per chiedere avanzamenti di lavoro. Cielo migliore per il segno della Vergine: ci sono prospettive a livello professionale che si stanno aprendo, ma per registrare fatti concreti bisognerà aspettare il prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Buone notizie per i nati sotto il segno dell’Ariete: finalmente state vivendo un periodo di tranquillità e serenità, il che ci voleva proprio viste le tensioni delle ultime settimane. I nati sotto il segno del Toro devono cercare di recuperare un po’ di forza fisica, da qualche giorno state lottando contro un lieve malessere.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

La forma fisica del segno dei Gemelli è in recupero: le stelle sono più valide e ora si può cercare di recuperare dal punto di vista del benessere mentale e fisico. Nelle giornate più pesanti rischiate di andare in confusione. L’opposizione di Venere toglie un po’ di forze al segno del Cancro: avete fatto tante cose ma con grande fatica.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la settimana sarà piacevole e vi sentite decisamente meglio. La Luna consiglia di controllare la rabbia. Tra fine novembre e inizio dicembre i nati sotto il segno della Vergine non sono stati bene. attenzione alle polemiche che nascono in famiglia che influenzano negativamente il vostro umore.











