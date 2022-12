Oroscopo domani 13 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di martedì 13 dicembre per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domanda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono moderare i torni se non vogliono che il rapporto possa ondeggiare come un’altalena per tutto il corso della settimana. Nelle relazioni di lunga data è meglio evitare contrasti. Attenzione nei nuovi rapporti. Fino alla fine dell’anno lo Scorpione ha stelle favorevoli: un improvviso risveglio della vita sentimentale può essere segnato anche da un’occasione improvvisa.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

La voglia di amare del Sagittario è in recupero, le stelle sono dalla vostra parte. Per coloro che hanno vissuto una crisi non sarà così difficile rimettersi in gioco. Gennaio sarà un mese molto importante per le relazioni. Venere è nel segno del Capricorno: i rapporti che nascono in questo periodo hanno una grande rilevanza nella vostra vita. Le coppie che sono state lontano possono riavvicinarsi.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il segno dell’Acquario? Una storia che nasce adesso può diventare importante visto che Venere da gennaio sarà nel segno. La voglia di chiarezza si fa più forte giorno dopo giorno. Per il segno dei Pesci il transito di Venere parla di attese, conflitti ma anche di riorganizzazione della vita sentimentale. I colpi di fulmini possono nascere quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo domani 13 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono rivedere la situazione economica, le uscite possono essere parecchie. Tenete sempre un occhio vigile sull’aspetto legale e burocratico delle vostre iniziative. Lo Scorpione può contare su situazioni benevole. Se una situazione lavorativa sta cambiando, entro maggio 2023 dovrete fare una scelta.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario non hanno più pianeti contrari: ora potete agire in modo diretto. Evitate di logorare rapporti di lunga data con collaboratori e soci. Questo è un periodo faticoso ma di buoni riscontri per i nati sotto il segno del Capricorno. Non esagerate con le spese. Gli invidiosi ci sono, voi fate finta di nulla.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario hanno poca concentrazione. Questo periodo impone un lavoro di revisione. Se state aspettando lo sblocco di una questione, presto arriveranno informazioni utili. I nati sotto il segno dei Pesci non devono sottovalutare nuove proposte. Saturno da marzo sarà nel vostro segno e consoliderà la vostra posizione, anche dopo un periodo complicato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia la stanchezza si fa sentire. Cercate di alleggerire la mente, non affaticatevi troppo e cercate di mantenere la calma. Presto arriverà una risposta che coinvolgerà anche il vostro benessere psicofisico. Lo Scorpione si arrabbia spesso e non riesce a smaltire le tensioni che accumula. Cercate di avere più cura del vostro corpo.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

In questo periodo torna una buona energia per il segno del Sagittario. Attenzione alla distrazione, più forte in alcune giornate. Dal 20 dicembre Giove tornerà favorevole: è un oroscopo di recupero. La tensione è molto forte per il Capricorno e la fatica non manca. La schiena è il vostro punto debole.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario lo sport e l’esercizio fisico aiutano a ritrovare e mantenere la forma fisica. Cercate di concedervi una pausa in un posto tranquillo. I denti potrebbero aver bisogno di un controllo. I nati sotto il segno dei Pesci devono ritrovare un buon rapporto con se stessi. Le giornate in arrivo permettono di fare qualcosa di più.











