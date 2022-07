Oroscopo domani 13 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 13 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Tutto è possibile in amore per l’Ariete. Le uniche difficoltà nel rapporto a due possono presentarsi saltuariamente, quindi si tratta di problemi del tutto superabili.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro la seconda parte di luglio sarà molto importante per rasserenare il cuore. In settimana possono esserci degli incontri favorevoli.

Amore, il punto sul Gemelli

Ci sono nati dei Gemelli che possono considerare anche due storie (o interessi) in questo momento. Dopo una separazione potreste anche vivere qualcosa di bello.

Oroscopo domani, lavoro: molta pazienza per l’Ariete

Per l’Ariete mercoledì potrebbe essere la classica giornata in cui si va su tutte le furie, sopratutto sul lavoro se ci sono delle risposte che non arrivano. Cercate di mantenere la calma.

Lavoro, il punto sul Toro

Il segno del Toro può contare sulla Luna e Marte favorevoli: è un cielo che regala una visione del futuro migliore. Il mese più pesante è stato marzo adesso siete fuori dal tunnel.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Questo cielo premia la creatività dei Gemelli. Chi vuole ritrovarsi protagonista del proprio futuro sarà davvero molto ispirato e sereno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata un po’ faticosa per l’Ariete: fate più fatica a mettere in ordine le cose e a ragionare.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro è iniziato un periodo di grande recupero, anche per quanto riguarda la forma fisica. Esiti positivi per eventuali cure e terapie.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto stanchi. Difficile recuperare serenità se le persone attorno a voi non fanno altro che chiedere.











