Oroscopo domani 13 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 13 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Le coppie che sono riuscite a superare il periodo difficile da ora dovranno essere più caute. Venere è positiva per trovare un compromesso, ma diventerà accigliata da lunedì prossimo.

Amore, il punto sullo Scorpione

Grande desiderio di conoscenze per lo Scorpione. L’appello a fare nuove conoscenze è rivolto soprattutto a coloro che hanno vissuto in maniera conflittuale il recente passato.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario ha bisogno di avere accanto persone creative: i rapporti più longevi sono quelli con persone che hanno una grande mente e non sembrano mai uguali al giorno prima.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia di nuovo in gioco

La Bilancia sta rimettendo in gioco aspetti e collaborazioni professionali, per alcuni problemi che sono nati durante la primavera.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione domani, mercoledì 13 luglio, può contare sulla Luna favorevole: agite adesso, tra giovedì e venerdì qualcosa non andrà. La prossima settimana ci sarà Venere favorevole.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario un progetto che è partita in ribasso nel mese di giugno può decollare. Con Giove favorevole si delinea un 2022 ancora importante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia la giornata di domani è un po’ strana. Vorreste stare lontane da quelle persone che vi fanno innervosire. Meglio lasciare andare le emozioni negative.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono tenere sotto controllo i rischio e il nervosismo per colpa di Marte in opposizione. Umore altalenante.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco. In certi momenti, quando non riuscite a fare tutti, siete sopraffatti da un senso di inadeguatezza.











