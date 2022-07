Oroscopo domani 13 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 13 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro non deve sprecare tempo in amore, visto che dal 18 Venere torna in amore. Potrebbe anche tornare uno spasimante dal passato.

Amore, il punto sul Leone

Per i sentimenti del Leone questo è un periodo di rapporti importanti: Gemelli, Ariete e Sagittario sono segni che potrebbero darti qualcosa di più.

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per il segno della Vergine? È un cielo critico per le relazioni che hanno già subito contraccolpi in periodi particolari, ma dalla prossima settimana ci sarò un recupero.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro pronto ad agire

In questo momento il Cancro deve fare delle scelte. Qualche giornata polemica ci sarà sopratutto nei confronti di collaboratori e superiori.

Lavoro, il punto sul Leone

Il segno del Leone ha bisogno di garanzie e opportunità. Si va verso un futuro migliore, c’è anche chi ha già sfruttato una buona occasione negli ultimi tre mesi. Giove favorevole regala qualcosa in più.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Questa settimana è partita in maniere confusa per la Vergine ma nei prossimi giorni possono arrivare buone risposte. Un progetto nato a giugno potrebbe essere ridimensionato per settembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro sarà una giornata faticosa. Questa tensione potrebbe portare anche qualche diverbio in casa o in famiglia.

Salute, il punto sul Leone

Dal punto di vista fisico per il Leone la settimana è interessante e permette anche un grande recupero a livello emozionale. Giornate più faticose giovedì e venerdì.

Salute, il punto sulla Vergine

Ci vuole un po’ di prudenza per i nati della Vergine. Il transito di pianeti leggeri genera qualche fastidioso disturbo.











