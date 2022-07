Oroscopo domani 13 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 13 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 13 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

L’amore non deve essere un problema per il Capricorno. Coloro che hanno vissuto una crisi o una difficoltà nel corso degli ultimi mesi dovranno cercare di superarla.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Acquario è in arrivo un fine settimana interessante per le relazioni.

Amore, il punto sui Pesci

Da lunedì prossimo Venere inizia un transito importante per i Pesci: recupera chi ha una storia in crisi e ci saranno nuovi spunti per le relazioni in corso.

Oroscopo domani, lavoro: tante spese per il Capricorno

Il Capricorno deve fare due conti: Mercurio in opposizione rappresenta anche le spese di troppo o forse il fatto che ci sono più problemi da affrontare contemporaneamente.

Lavoro, il punto sull’Acquario

In ambito lavorativo ci saranno alcuni Acquario ce dovranno confrontarsi con un ambiente un po’ conservatore o con una persona che non è del tutto a favore.

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono cominciare a organizzare le giornate tra venerdì e domenica: ci sarà una Luna molto particolare e Mercurio favorevole. Si riprende quota.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La parte centrale della settimana non sarò priva di rischi per i nati sotto il segno del Capricorno, che accusano ancora una certa stanchezza.

Salute, il punto sull’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario c’è un netto miglioramento della salute e della forma fisica. Concedetevi qualche ora di sonno in più a metà settimana.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci possono approfittare del periodo per riconoscere eventuali lacune nella loro vita.











