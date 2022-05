Oroscopo domani 13 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 13 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 13 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 13 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

In questo periodo il Cancro ha voglia di liberarsi di pesi e ricordi: le storie che nascono possono determinare anche il futuro. Qualcuno dovrà cambiare città per confermare un amore. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Leone questo periodo è determinato da una grande insieme di sensazioni, emozioni ma anche desideri che porteranno a unica strada da seguire. Questo è in momento di forza per i sentimenti. Situazione meno incerta in amore per la Vergine, anche se tutto dipende dalla storia che state vivendo. Se siete single non impegnatevi in rapporti ambigui o clandestini.

Oroscopo domani 13 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Cancro verso una scelta

Sul lavoro il Cancro si trova fare una scelta, non perdete tempo e muovetevi il prima possibile. Conferme in arrivo per i nati sotto il segno del Leone: la situazione astrologica vi permette di riconoscere i passi in avanti. Attenzione a non strafare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di seguire da vicino gli sviluppi di situazioni che potrebbero annunciarsi nel futuro. Ma non affrettate soluzioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I pianeti provocano un’agitazione strana nei nati sotto il segno del Cancro. Il vostro cielo sarà un po’ turbato nel fine settimana. Secondo l’oroscopo domani, il Leone si sente inadeguato quando non riesce a portare a compimento quanto si era prefissato: avete bisogno di riposare per superare la stanchezza. In questo periodo la Vergine deve cercare soluzioni e complicazioni anche per quanto riguarda il benessere e la salute. Anche perché siete piuttosto stanchi mentalmente.

Oroscopo domani 11 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA