Oroscopo domani 13 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 13 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Pronti per scoprire le previsioni dell’oroscopo domani, venerdì 13 maggio, per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci? Cosa riservano le stelle agli ultimi tre segni dello zodiaco? La giornata riserverà belle sorprese con un cielo favorevole o, qualcuno, tra capricorno, acquario e pesci dovrà munirsi di pazienza prima di poter gioire? A svelare l’andamento del cielo dando anche dei consigli su come affrontare la giornata di domani è Paolo Fox attraverso l’App Astri. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Questo momento porta una strana tensione nella sfera affettiva del Capricorno, tra ripensamenti e malinconie. Le persone che hanno sofferto tanto, vogliono cambiare. L’Acquario ha la possibilità di impostare nuovi progetti sentimentali: se avete iniziato una storia importante in questo periodo sarà confermata. Secondo l’oroscopo domani, Marte è ancora nel segno dei Pesci: non sprecate questo periodo. Puntate su i rapporti che nascono in questo periodo. Potrebbe essere un periodo avaro solo se vi chiudete su voi stessi.

Oroscopo domani, lavoro:

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, tutto è in ripartenza per il Capricorno, tra lavoro e affari, ma permane uno stato di agitazione: dovete far quadrare i conti e, se potete, anticipate qualche decisione. Per l’Acquario non ci sono mezze misure: calma e sangue freddo possono essere utili in ufficio. Domani e sabato sarete lungimiranti. Se i nati sotto il segno dei Pesci hanno vissuto una crisi, ora possono recuperare. Potrebbero cambiare le persone con cui collaborate. È un momento valido per risvegliare l’ambizione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le tensioni accumulate in amore e lavoro hanno influenzato negativamente la forma fisica del Capricorno: è ora di recuperare. La tensione planetaria ha portato fastidi alle articolazioni e nella digestione per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci devono evitare lo stress e avere più cura del proprio corpo: sentite il medico se volete iniziare una dieta depurativa.

