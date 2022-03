Oroscopo domani 13 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 13 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, domenica 13 marzo, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno avere a che fare con pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli degli astrologi che, attraverso il sito online di “Giornale” e “Controcopertina”, condividono le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, l’ambito amoroso non appare né romantico né malizioso per i nati sotto il segno del Leone: nella coppia c’è un po’ di stanchezza. Gli innamorati della Vergine potranno approfittare di qualche momento di passione. Un oroscopo interessante per i nati nel segno della Bilancia: la sfera amorosa regala momenti di maggiore romanticismo. Sfera sentimentale instabile per lo Scorpione: non mancheranno battibecchi nella coppia, soprattutto a causa dell’incapacità di riconoscere i propri errori.

Oroscopo domani, lavoro:

Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, potrebbero arrivare novità in fatto di contratti sul fronte professionale. In ufficio, i nati sotto il segno della Vergine devono evitare la loro proverbiale pignoleria. Il cielo sorride alla Bilancia anche in abito professionale: potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche. Sul fronte del lavoro, lo Scorpione deve mantenere desta l’attenzione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone, che ha bisogno di regolarità. Trarrete enormi benefici da una pratica yoga regolare, da una corsa o da un allenamento in palestra. Per la Vergine è il momento per chiederti a quali nuove strade di attività fisica vorresti aprirti: scegli qualcosa da continuare con fedeltà. Per la Bilancia è arrivato il momento di portare la tua personalità nella tua cucina, iniziando a preparare pranzi per te. L’aspetto planetario invita i nati sotto il segno dello Scorpione a promuovere il proprio benessere, ponetevi degli obiettivi da rispettare.

