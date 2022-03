Oroscopo domani 13 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 13 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riserverà la giornata di domani, domenica 13 marzo, nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avranno un cielo sereno o dovranno avere a che fare con pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli degli astrologi che, attraverso il sito online di “Giornale” e “Controcopertina”, condividono le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La sfera sentimentale del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, regala un maggiore romanticismo alle coppie e aumenta il desiderio di fare un passo importante per il proprio rapporto. La vita di coppia è ancora piacevole per i nati sotto il segno del Capricorno, ma il romanticismo potrebbe venir meno a causa dei mille impegni del partner. Cielo romantico e malizioso in amore per l’Acquario: un momento intrigante per le coppie consolidate e per le nuove conoscenze. Periodo tranquillo per la vita sentimentale dei Pesci anche se potrebbe venire meno un po’ di slancio fra i partner.

Oroscopo domani, lavoro: rallentamenti per il Capricorno

Secondo l’oroscopo domani, in ufficio il Sagittario deve fare spazio a una buona dose di creatività. Periodo di rallentamenti per i nati sotto il segno del Capricorno: è meglio evitare conflitti con colleghi e superiori. Sul fronte professionale, invece, per l’Acquario è il moneto di fare spazio a nuovi progetti: è importante iniziare a porre delle solide basi. Soddisfacente l’ambito lavorativo per i Pesci: incominceranno ad arrivare delle importanti gratificazioni economiche.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La configurazione planetaria influisce sull’umore del Sagittario, che prova un senso di solitudine: cerca di condividere i tuoi pensieri e le tue idee con amici e familiari. I nati sotto il segno del Capricorno devono prendersi cura del loro corpo: il benessere della tua vita parte da qui. L’Acquario deve prendersi cura della propria alimentazione: bisogna essere responsabili e amorevoli. Ogni tanto sperimentare qualcosa di nuovo. I nati sotto il segno dei Pesci devono trovare tempo per fare un po’ di yoga, che calma la mente e tonifica il corpo.

