Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, giovedì 13 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono prestare più attenzione all’amore. Sul lavoro non mancano perplessità che si riversano anche nella vita sentimentale e si rischia di non andare d’accordo con il partner. Cercate di colmare la distanza che si è creata nella coppia.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Se recentemente c’è stata una separazione adesso è il momento di recuperare. Attenzione, però. alle questioni economiche in sospeso. La Luna è favorevole domani, giovedì 13 ottobre, e sarà ancora più bella domenica.

Amore, il punto sui Gemelli

La giornata di domani, giovedì 13 ottobre, sarà valida per il segno dei Gemelli: ci sono molti pianeti favorevoli e non mancheranno sensazioni positive per quanto riguarda i sentimenti. Dopo molto tempo, chi è single troverà di nuovo la voglia di amare.

Amore, il punto sul Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avvicinandosi alla fine del mese il Cancro riuscirà a capire come fare per superare le incertezze e le problematiche nate in amore nella parte centrale dell’anno. Gli ultimi tempi sono stati faticosi anche in amore, ma ci sono ancora delle situazioni da sbrogliare.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, tra critiche e impegni

Secondo l’oroscopo domani Paolo Fox, in questo giovedì 13 settembre la Luna è interessante per i nati sotto il segno dell’Ariete. Attenzione perché ci sono delle opposizioni planetarie e correte diversi rischi: essere criticati o avere troppi impegni. Ci sarà qualcuno che si sentirà nell’occhio del ciclone.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro è il periodo per riscattarsi dopo un periodo difficile. Le prossime quattro giornate saranno importanti per risolvere alcuni problemi e questioni rimaste in sospeso nelle ultime settimana. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare!

Lavoro, il punto sui Gemelli

Nel mese di settembre i nati sotto il segno dei Gemelli hanno dovuto affrontare molte questioni spinose e spesso i risultati non sono stati all’altezza delle vostre aspettative. A ottobre ci sarà la possibilità di recuperare, ma ricordare che niente piove dal cielo, dovete metterci tutto il vostro impegno.

Lavoro, il punto sul Cancro

Non tutto fila secondo i piani del Cancro, a volte oggetto di critiche ingiuste. Aspettare il 24 di ottobre, da questa data arriveranno nuove soluzioni e e ci sarà anche una spinta in più per agire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? Anche se Giove transita nel segno non mancano le difficoltà in questo periodo. Vi sentite messi alla prova e siete spesso molto tesi. Cercate di trovare della pause di relax per mettere in ordine le idee.

Salute, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, giovedì 13 ottobre, per il segno del Toro sta per arrivando un momento di recupero rispetto al passato, che coinvolgerà non solo l’amore ma anche la salute. Non sottovalutate le esigenze del vostro fisico. Il vostro punto debole resta la gola.

Salute, il punto sui Gemelli

In questi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli possono contare su molti pianete favorevoli che porteranno molta energia e forza. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori per iniziare un progetto legato al vostro benessere, magari sottoscrivere un abbonamento in palestra.

Salute, il punto sul Cancro

I nati sotto il segno del Cancro quando si sentono un po’ incompresi tendono a somatizzare invece che affrontare i problemi. Avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità ed equilibrio. Non abbattetevi, dalla seconda metà del mese le cose inizieranno a migliorare.











