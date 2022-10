Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, giovedì 13 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà giornata interessante per il segno del Leone. La Luna è favorevole e Venere in posizione intrigante. Chi sta vivendo una crisi di coppia ha tempo fino al 24 ottobre per capire se c’è la possibilità di recuperare oppure no.

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Amore, il punto sulla Vergine

Nell’ultimo periodo i nati sotto il segno della Vergine sono stati delusi da alcuni rapporti, non solo sentimentali ma anche di amicizia. Nel momento del bisogno, non sempre l’aiuto che cercavate è arrivato.

Amore, il punto sulla Bilancia

La giornata di domani, giovedì 13 ottobre, parte in maniera interessante per il segno della Bilancia. La Luna è favorevole e chi è single da tempo dovrebbe cercare di guardarsi intorno. Non sottovalutare le relazioni che nascono in questo periodo, perché potrebbero stupirvi in positivo.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Alcune coppie nella parte centrale dell’anno hanno dovuto affrontare alcuni problemi di natura sentimentale. Se ci sono dei contrasti con il partner, domenica sarà la giornata ideale per chiarirsi.

Oroscopo domani 12 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani, lavoro: Leone, in cerca di nuove collaborazioni

I nati sotto il segno del Leone possono contare su Marte attivo, che rappresenta una sorta di trampolino di lancio. In questo periodo potrete imporre vostre idee e non dovete escludere cambiamenti e novità. Il cielo promette bene fino al 24 del mese: avete ancora due settimana per risolvere o sbloccare una situazione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono fare attenzione alle provocazioni fino al 24 ottobre. Avete dei dubbi sul progetto che state portando avanti: siete nella giusta direzione? Siete un po’ scoraggiati e potreste anche declinare qualche responsabilità.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Sul lavoro la Bilancia ha vissuto dei cambiamenti importanti, alcuni dovuti all’opposizione di Giove. I progetti che nascono in questa fase possono diventare delle buone opportunità in vista del futuro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, giovedì 13 ottobre, per il segno dello Scorpione la seconda parte del mese di ottobre sarà migliore e la prima parte di novembre sarà molto importante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Leone queste sono giornate importanti, soprattutto da domani giovedì 13 ottobre, per risolvere alcune difficoltà anche a livello fisico e mentale.

Salute, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani, giovedì sarà giornata un po’ sottotono per i nati sotto il segno della Vergine. Negli ultimi giorni forse non siete stati in perfetta forma e la settimana scorsa avete vissuto una situazione di stallo.

Salute, il punto sulla Bilancia

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia da qualche tempo sono più forti, fisicamente e mentalmente, e questo vi dà una grande spinta per affrontare le giornate.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione è arrivato il momento di curare ancora di più il benessere personale, sopratutto chi negli ultimi mesi ha avuto qualche problema fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA