Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 13 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Nelle prossime 48 ore potrebbe tornare quello stesso senso di confusione che avete vissuto a settembre. Per i sentimenti le cose andranno meglio nelle giornate di sabato e domenica.

Amore, il punto sul Capricorno

Il segno del Capricorno è molto impegnato sul lavoro che richiede impegno ed energia. Attenzione però a non trascurare troppo il partner. Ritagliatevi del tempo per stare insieme.

Amore, il punto sull’Acquario

Nelle prossime 48 ore la Luna sarà favorevole per il segno dell’Acquario. Giovedì e venerdì saranno giornate intriganti. Questo periodo sarà molto importante per la gestione delle relazioni, anche quelle di amicizia.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci ci sono alcuni problemi da risolvere in amore. Qualche contrasto in più nei rapporti con i segni dei Gemelli e del Sagittario. Domenica sarà una giornata più bella anche per le emozioni.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, momento di tensione

Per il segno del Sagittario è meglio essere prudenti nelle situazioni di lavoro fino a venerdì. In questo periodo avete vissuto momenti di grande perplessità, è il momento di intraprendere nuove strade. Attenzione a non discutere per futili motivi con i colleghi.

Lavoro, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno, che ricoprono ruoli di responsabilità, si trovano a dover fare delle scelte: potreste accontentare qualcuno e deludere qualcun altro. Fare delle scelte vi mette sotto pressione.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario l’oroscopo sarà buono anche per le questioni lavorative. Attenzione però alle spese, perché potrebbero essere necessari più soldi per gestire alcune questioni legate alla casa.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è ancora un momento un po’ confuso per quanto riguarda il lavoro, ma la giornata di domani permetterà di mettere un punto ad alcune questioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questa è una bella settimana per i nati sotto il segno del Sagittario, con leggero calo tra domani, giovedì 13 ottobre, e venerdì. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, torneranno le energie per riprendere ciò che è vostro.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono tormentati da queste opposizioni planetarie. Inoltre le scelte che vi trovare a fare generano molto stress e affaticamento.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è iniziato un bel periodo anche per quanto riguarda il benessere fisico e mentale. Siete molto affascinanti e questo vi aiuterà anche a stare meglio.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci sono ancora molto nervosi, colpa di un mese di settembre che ha messo a dura prova la vostra pazienza. Ormai il peggio è passato.











