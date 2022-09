Oroscopo domani 13 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 13 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? Buone notizie per i cuori solitari perché le amicizie che nascono adesso possono diventare qualcosa di più da fine mese, quando Venere sarà nel segno.

Amore, il punto sullo Scorpione

Venere forma un aspetto di sestile, che in astrologia è favorevole, per lo Scorpione. La Luna porterà emozioni piacevoli domenica.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve amministrare con saggezza le piccole o grandi crisi d’amore. I nati del segno devono cercare di essere più comprensivi: il transito dissonante di Venere può portare noia nei rapporti di lunga data.

Oroscopo domani, lavoro: confusione per la Bilancia

La prima parte della giornata sarà un po’ confusa per la Bilancia, che ha dovuto affrontare problemi e tensioni negli ultimi tre giorni.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

In questi giorni i nati sotto il segno dello Scorpione non devono alimentare tensioni, basta poco per passare dalla parte del torto anche se si ha ragione.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario il settore professionale è stimolato da uno splendido aspetto di Giove. Se state aspettando una riconferma, arriverà a breve.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia non devono trattenere le emozioni negative, altrimenti si rischia di stare male. Punti deboli lo stomaco e la testa.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve cercare di rilassarsi un po’: dovete favorire l’armonia anche se non sempre è facile visto che affrontate tutto di petto.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario potrebbe soffrire di una leggera infiammazione alla pelle: l’opposizione di Marte spesso porta bruciori o fastidi. Controllato lo stato dei denti.











