Oroscopo domani 13 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 13 settembre2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 13 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, le stelle permettono ai nati sotto il segno del Cancro di rinunciare ad un amore che non ha più ragione di esistere. Anche i distacchi risultano più morbidi sotto l’influsso di questi giochi astrali.

Amore, il punto sul Leone

Per il Leone è un periodo interessane co Giove a favore: se vi piace una persona potete tentare una prova d’amore. I single vivranno alla giornata.

Amore, il punto sulla Vergine

Tra martedì e giovedì il segno della Vergine può recuperare una buona stabilità a livello emotivo. Nei rapporti interpersonali torna una bella vitalità. Venere nel segno porta fortuna a chi vuole vivere relazioni importanti.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, qualche tensione

La prima parte di martedì sarà sottoposta a qualche tensione per i nati sotto il segno Cancro, ma nel pomeriggio troverete una grande forza. Cercate un po’ di equilibrio nel lavoro.

Lavoro, il punto sul Leone

Per i nati sotto il segno del Leone c’è un rinnovamento in corso, alcuni progetti sono cambiati o è finita una collaborazione. A lungo termine i fatti vi daranno ragione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Sul lavoro la Vergine deve cercare di mantenere un buon accordo con le persone che contano. Potreste già avere in mente un buon progetto in vista del prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro non c’è più il cielo agitato che avete vissuto tra sabato e lunedì. Siete governati dalla Luna e spesso il vostro umore è sottoposto a fasi positive e altre meno.

Salute, il punto sul Leone

Per il Leone arriva una buona energia grazie a Giove. Dal punto di vista fisico sono giornate strane, se c’è un malessere di risolverà molto presto.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di prevenire i fastidi di carattere allergico. Quando si è molto nervosi si rischia di essere più esposti.











