Oroscopo domani 13 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore…

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 13 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I sentimenti contano per il Capricorno. Venere in ottimo aspetto porta anche un miglioramento nei rapporti sociali: frequentate più gente.

Amore, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario l’amore è stato oggetto di critiche nel mese di agosto e chi ha rinunciato a una storia per ora non vuole cercarne un’altra.

Amore, il punto sui Pesci

Questa Venere in opposizione fa pensare che alcuno nati sotto il segno dei Pesci siano dubbiosi nei confronti dell’amore. Anche chi sta vivendo una relazione da tempo sente che qualcosa non va.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, giornata interessanti

Finalmente tre giornate interessanti per il Capricorno. Sul lavoro il 2023 vi darà ampie soddisfazioni, sopratutto dalla primavera: stringete i denti ancora per qualche mese

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario può contare su Giove e Marte in aspetto buono, vorreste mettervi alla prova e fare qualcosa di più. Non fatevi prendere dall’ansia.

Lavoro, il punto sui Pesci

Martedì, mercoledì e giovedì sono giornate di recupero nell’ambito del lavoro per i Pesci. Fate le vostre richieste e il 2023 si rivelerà un anno importantissimo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La settimana parte con un po’ di fatica per il Capricorno, anche domani dovete stare attenti alle provocazioni. Punti deboli cervicale e schiena: curate la postura.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata parte in maniera interessante per l’Acquario ma che potrebbe diventare faticosa nel pomeriggio. Questo stato di tensione rischia di perdurare fino a giovedì.

Salute, il punto sui Pesci

Qualche fastidio fisico per i nati sotto il segno dei Pesci e tanto nervosismo. La causa potrebbero essere disordini alimentari e una vita troppo frenetica.











