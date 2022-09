Oroscopo domani 13 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e…

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 13 settembre per i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore in amore, lavoro e salute. Ecco le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete deve pensare ai sentimenti, perché adesso è molto importante recuperare una buona dose di passionalità e distribuirla alle persone che ti vogliono bene.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Tutte le relazioni che hanno vissuto problemi devono essere gestite con attenzione. Per voi non ci sono mezze misure.

Amore, il punto sui Gemelli

Il periodo non porta novità eclatanti per la vita affettiva dei Gemelli, i chiarimenti non sembrano essere definitivi. Vanno meglio le avventure senza impegno.

Oroscopo domani, lavoro: giornata interessante per l’Ariete

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà una giornata interessante per l’Ariete. Se ci sono conti in sospeso entro la fine del mese bisogna metterli in regola.

Lavoro, il punto sul Toro

I pianeti veloci sono disposti in maniera attiva per il Toro: il lavoro va rivisto o ci sono decisioni da prendere entro fine anno. Chi aspetta un accordo importante non resterò a bocca asciutta.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Questa settimana procede in maniera piuttosto spedita per i Gemelli: sul lavoro ci sono tante cose da fare ma tra il 16 e il 17 la Luna sarà nel segno e ci sarà più chiarezza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Se l’Ariete rimanda da tempo una cura o una visita, è il momento di agire anche perché Giove nel segno permette un buon recupero.

Salute, il punto sul Toro

Luna, Venere e Sole sono in ottimo aspetto per i nati sotto il segno del Toro: bando alla malinconia! Non dovete tornare sui vostri passi.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli escono da un periodo stancante, dovete capire quali sono le cose da allontanare dalla vostra vita. Marte contro potrebbe riportare alla luce qualche disturbo.











