OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia

Oroscopo domani 14 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Paolo Fox ha redatto le previsioni astrologiche anche per la seconda quaterna dei 12 segni zodiacali, ovvero Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, relative alla giornata di oggi, domenica 14 agosto 2022. Le previsioni della star degli astri, riprese sull’App-Astri, danno una panoramica generale dello stato dell’arte che vivono i fruitori dell’oroscopo domani, per ciò che concerne la sfera affettiva e quindi l’amore, la sfera professionale, quindi il lavoro e gli studi, e infine la salute e quindi il benessere.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Momento stimolante per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, perché c’è tanta energia, tanta carica. Riuscite a dare a tutte le persone che stanno attorno a voi una scossa positiva.

Amore, il punto sulla Vergine

Per la Vergine, Paolo Fox fa sapere che sei una persona pronta all’aiuto degli altri, se vedi un’imperfezione corri a ripararla e quasi sicuramente è anche per questo se nella tua vita ti ritrovi ad essere attratto dall’imperfezione, anche in amore.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per ciò che concerne l’amore, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero essersi sentiti traditi. Tuttavia, i Bilancia riescono oggi ad essere più sicuri di sé, o almeno all’apparenza.

Amore, il punto sullo Scorpione

Paolo Fox agli Scorpione ricorda che potrebbero aver dato un ultimatum al partner alla persona amata: dentro o fuori. Normale che chi stia vivendo un rapporto d’amore altalenante, ora, con Venere avversa, possa rivedersi agitato o perplesso.

Oroscopo domani, lavoro: successo per il Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, Paolo Fox fa sapere con il suo oroscopo domani che è iniziato un lungo percorso di successo, che dovrete seguire senza esitazione. Ora anche progetti di lavoro sono più facili da gestire, le ansie sono diminuite e si può vivere meglio il futuro.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per la Vergine ci sono tante responsabilità in vista dell’autunno 2022, e sono in arrivo di stagioni di grande forza per il recupero di una situazione importante.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

D’ora in avanti per i Bilancia sarà importante agire in maniera diversa per ciò che concerne il lavoro. Se hai un’attività in proprio, sarà molto importante cambiare riferimenti oppure trovare nuove persone e strategie per il rinnovamento radicale di tutto.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per ciò che concerne le attività, lo Scorpione potrebbe avere delle nuove responsabilità, per cui sarà bene darsi da fare, organizzarsi quindi per ottenere i massimi benefici. Economicamente potrebbe rivelarsi necessario recuperare soldi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

I nati sotto il segno del Leone si sentiranno meglio e vedranno migliorarsi la propria capacità di reagire anche alle tensioni che arrivano dall’esterno, ed è qualcosa di molto importante.

Salute, il punto sulla Vergine

Oggi più che ieri la Vergine si ritrova assorta nei suoi pensieri e non si esclude che qualche nato sotto il segno possa tenere il cellulare spento, per non farsi disturbare. Non bisogna comunque limitare il proprio raggio d’azione, se ci sono doveri e situazioni pesanti che bisogna affrontare, sarà meglio mettersi in gioco.

Salute, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia ora cercano di superare un periodo di forte stress, agitazione, presenti già da metà maggio 2022, quindi non si esclude l’urgenza di una vacanza all’insegna del relax.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per ciò che concerne la salute e il benessere in generale, invece, con la Luna favorevole e Marte avverso per lo Scorpione potrebbe esserci del nervosismo in eccesso.











