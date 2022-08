OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno,

Oroscopo domani 14 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, che anche per la terza ed ultima quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata dal Sagittario Capricorno, Acquario e Pesci, fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 14 agosto 2022. Come evolverà nelle prossime ore la situazione astrologica per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese sull’App-Astri.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per ciò che concerne la sfera sentimentale l’oroscopo domani di Paolo Fox fa sapere ai Sagittario che Venere e Giove sono favorevoli per una nuova avventura ed è importante fare scelte in vista dei prossimi mesi.

Oroscopo domani 13 agosto: Capricorno, Acquario e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Capricorno

Se ci sono delle lontananze in amore, si potranno colmare. Per il Capricorno, Venere, il pianeta dell’amore, non è più in opposizione.

Amore, il punto sui Acquario

Per ciò che concerne l’amore, per gli Acquario, c’è da sottolineare che la ricerca di emozioni positive o di esperienze mai vissute ma desiderate è la chiave di accesso al futuro.

Amore, il punto sul Pesci

I sentimenti tornano protagonisti, anche in virtù della presenza di una bella carica emotiva. Nelle storie di lunga data, attenzione a non alimentare il fuoco della gelosia!

Oroscopo domani, lavoro: tensioni in arrivo per il Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario non devono assolutamente scivolare sull’onda della provocazione delle tensioni, che in queste ore potrebbero tornare protagoniste. Si dovrebbe pensare invece a cose belle, a come rimettersi in gioco e al futuro.

Oroscopo domani 13 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sul Capricorno

Se si ha un progetto bisogna organizzare qualcosa oppure partire per tempo ed evitare quindi discussioni, per ciò che concerne la sfera delle attività in senso lato.

Lavoro, il punto sui Acquario

E’ vero che ci sono tante responsabilità, così come previsto dall’oroscopo domani di Paolo Fox, ma adesso bisogna pensare un po’ a se stessi e a togliersi qualche sfizio. Tutto si può toccare all’Acquario meno che la sua indipendenza.

Lavoro, il punto sul Pesci

I Pesci potrebbero vedersi protagonisti di responsabilità comuni nello svolgimento delle proprie attività, che potrebbero concernere la casa, alcuni parenti e i figli. Divergenze andrebbero evitate nel tempo, e si prevede qualche problematica maggiore con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche se non si è al massimo delle energie non bisogna demordere: il consiglio per i Sagittario è quello di avere calma e sangue freddo, presto tutto migliorerà.

Salute, il punto sul Capricorno

Il Capricorno mostra una grande forza, sicurezza, ma come tutti, in certi momenti può sentirsi insicuro o temere di non essere all’altezza delle aspettative, il che può incidere sull’umore in generale, quindi bisogna puntare a migliorare l’autostima.

Salute, il punto sui Acquario

Attenzione alle dispute che possono minare la vostra serenità, in particolare le liti con i nati sotto il segno del Toro.

Salute, il punto sul Pesci

Questo è un momento di forza per recuperare energie perdute e una sensazione di benessere generale, mancata recentemente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA