OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO/ Amore, lavoro e salut

Oroscopo domani 14 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con le previsioni astrologiche dell’esperto conoscitore delle stelle, Paolo Fox. Cosa prevedono gli astri per i 12 segni dello zodiaco, in vista del Ferragosto 2022? A fornirci le previsioni concernenti il prossimo 14 agosto 2022, ci pensa Paolo Fox attraverso l’App Astri, facendo luce sul quadro astrologico di ciascuno dei 12 segni dello zodiaco, per ciò che concerne la sfera affettiva e quindi l’amore, la sfera professionale e il lavoro e la salute e quindi il benessere.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete, Paolo Fox fa sapere: se in famiglia qualcuno dice che siete diventato intollerante, caparbio, forse non ha tutti i torti. Resta un cielo bellissimo e utile per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco in amore.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox non esclude che l’amore sia stato un banco di prova per tanti. Ci sono persone che hanno avuto seri fastidi o scontri in amore, altri che si chiedono se sia in questo momento un po’ troppo noioso vivere un sentimento o vorrebbero qualcosa in più.

Amore, il punto sui Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dei Gemelli questo è un cielo molto forte per quanto riguarda gli incontri.

Amore, il punto sul Cancro

Avere stelle interessanti per l’amore è importante perché alla base della tua vita ci sono sempre i sentimenti. Sentirsi supportati da una famiglia è importante. Grazie ad una persona di riferimento si torna ad essere positivi, è difficile vivere momenti di agitazione profonda.

Oroscopo domani, lavoro: ribellione per l’Ariete

Quello attuale per l’Ariete è un periodo impetuoso e questo senso di ribellione può coinvolgere le persone che vi stanno attorno, sul posto di lavoro, nelle varie collaborazioni e attività, in particolare professionali e/o di studio.

Lavoro, il punto sul Toro

Per ciò che concerne il lavoro, cari Toro, Paolo Fox non nasconde che forse ci sarebbe bisogno per voi di un’idea innovativa, un progetto da condividere e di recuperare così un po’ di allegria. Insomma, è bene mettersi in gioco.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per il lavoro, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, c’è una sorta di agitazione che coinvolge i Gemelli, in quanto un progetto non è andato a buon fine oppure si è circondati da collaboratori polemici, che forse promettono e non mantengono. Meglio evitare di prestare il fianco a critiche provenienti da invidiosi.

Lavoro, il punto sul Cancro

Facile che in questi giorni tu sia troppo preso dal lavoro, dalle situazioni che ti circondano e proprio per questo motivo tu abbia bisogno di tornare alle radici, staccarti da tutto quello che non capisci, che ti fa stare in pensiero. Per cui una pausa in piena regola è dovuta.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

E’ un periodo in cui i nati sotto il segno dell’Ariete sentono forte l’urgenza di rivelare tutto quello che hanno dentro. Il segno dell’Ariete è innovatore, capace di alternare momenti di totale apatia ad altri in cui fa troppe cose in un giorno.

Salute, il punto sul Toro

Voglia di riprendere quota, per i nati sotto il segno del Toro, se ci sono stati problemi. Venere “contro” parla di emozioni che vanno seguite, nutrite.

Salute, il punto sui Gemelli

Chissà chi in questo momento avrà la fortuna di stare accanto ai nati sotto il segno dei Gemelli, perché sarete catalizzatori di energia positiva , curiosi, fantasiosi, desiderosi di vivere senza ansia il futuro!

Salute, il punto sul Cancro

Se qualche giornata si rivela più faticosa, bisogna andare avanti convinti che prima o poi la buona sorte tornerà dalla tua parte.











