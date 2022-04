Oroscopo domani 14 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Anche oggi tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 14 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, per l’Ariete è arrivato il momento di per passare all’azione decisiva che scioglie le ultime perplessità in amore. Si respira il desiderio di stare con chi vi corrisponde: sgombrate la mente da presenze nebulose. Per il Toro il cuore è in festa tutti i giorni. In particolare domani, giovedì 14 aprile, con la Luna in trigono a Plutone. Anche Venere e Giove in sestile parlano di tenerezza, complicità e amicizia. I Gemelli trascurano un po’ gli affetti per impegni di lavoro: fate parlare il cuore, creativi e romantici come siete riuscirete senz’altro a escogitare qualcosa che rassereni tutti quanti.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete fiacco

La Luna stacanovista in sesta Casa promette un giovedì da urlo per i nati sotto il segno dell’Ariete, con Plutone che vi sorveglia e una fiacca primaverile che vi fa calare la palpebra. Sul lavoro vi tocca comunque investire parecchia energia, ma almeno potete contare su risultati soddisfacenti. I nati, tra fine aprile e il 10 maggio, del segno del Toro sono ormai fuori dalle ostilità anche grazie all’arrivo di Mercurio in Toro. Mentre chi è nato alla fine del segno ha ancora Marte e Saturno di traverso che incitano a rompere la routine professionale e a puntare su mete più stimolanti. Ma in questo momento è meglio non prendere decisioni di pancia. In ufficio ai Gemelli è chiesto si essere disponibili anche fuori orario di lavoro per redimere alcune questioni scottanti o tamponare emergenze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Giornata sfiancante per i nati sotto il segno dell’Ariete: tornati a casa puntate a una serata con la testa sul cuscino! Qualche ora in più di sonno non può che far bene alla vostra salute. Per il Toro è indispensabile il relax nel verde, che si tratti della passeggiata o di giardinaggio. Attenzione ai movimenti bruschi: la colonna resta il punto debole, soprattutto nella parte superiore. Secondo l’oroscopo domani, i Gemelli hanno una salute di ferro. Attente solo a non ferirvi in cucina, la distrazione è la vostra bestia nera.











