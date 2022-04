Oroscopo domani 14 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e…

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, giovedì 14 aprile, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Malumori familiari e battibecchi col partner per i nati sotto il segno della Bilancia. Incontri galanti per i single. Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata molto promettente per lo Scorpione con tutti gli astri a favore. Oltre ai sestili della Luna e di Plutone, contate sul binomio acquatico Giove-Nettuno in trigono al vostro segno: una vera pacchia per il cuore. Per il Sagittario è arrivato il momento di parlare con più chiarezza di sentimenti e l’amore. Punto di riferimento la famiglia.

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Scorpione libero di agire

Sui fronti, azienda, affari, finanze, le cose girano sorprendentemente bene per la Bilancia: buone possibilità d’avanzamento sul lavoro. Domani, giovedì 14 aprile, lo Scorpione può godere sul favore dei pianeti: se un danno è stato fatto l’avete già pagato e ora potete sentirvi liberi di agire. Giornata faticosa per il Sagittario: Giove, Nettuno, Venere e Marte in quadratura, in contrasto con la Luna allo zenit. A vostro favore solo il Sole che mette freno alla vostra lingua, impedendovi di peggiorare le situazioni già tese in ufficio.

Oroscopo domani 13 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Dopo un malanno, la forma fisica della Bilancia è in netta ripresa: magari vi sentite ancora deboli, ma una boccata d’aria e un po’ di attività fisica saranno il miglior ricostituente. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione deve evitare gli sforzi eccessivi: puntata sugli sport acquatici per tonificare la muscolatura, scarpinate e pedalate per distendere i nervi. Sport salvagente e salvavita per il about:blank: contiene il rischio di sbalzi improvvisi di pressione, garantendo un’adeguata scarica dell’adrenalina in eccesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA