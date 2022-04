Oroscopo domani 14 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 14 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Giove, Venere e Mercurio nei Pesci sono il trio stellare che stimola la mente del Cancro e apre i canali del cuore dopo mesi di chiusure. Si respira benessere nelle relazioni, ovunque vi giriate. Sentimenti in stallo o chiusi nell’intimo per i nati sotto il segno del Leone: finché non sarete sicuri di quel che provate preferite non esporvi, evitando il rischio di ferirvi e di ferire. In transito nel segno della Vergine, la Luna vi rende ipersensibili nelle faccende personali. Ma domani, giovedì 14 aprile, è il cuore a prevalere sulla ragione.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro super impegnato

Giovedì super impegnato per il Cancro, con il Sole allo zenit che illumina la vostra attività professionale. Qualche problema con il socio o il collega. Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve superare ancora qualche scoglio: i colleghi sono sul piede di guerra, innescando polemiche e battaglie. Idee più chiare a metà mese, le vacanze di Pasqua vi aiuteranno a rimettervi in sesto. Venere all’opposizione, porta dissidi per la Vergine: ma i pianeti in Pesci possono trasformarsi in un’opportunità nel rovesciare la polemica. Il primo quarto di Luna chiede empatia, confrontatevi con i colleghi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro Leone e Vergine

Il Cancro l’unica sorpresa che spera di trovare nell’uovo è il relax: di sgobbare ne avete piene le tasche. Voglia di cultura, di filosofia, di arte. Qualche malanno di troppo per i nati sotto il segno del Leone: emicrania, tachicardia, sbalzi pressori. La casa è l’insonnia e il nervosismo che sfuggono al controllo. Da non rimandare il controllo periodico da oculista e dentista. Secondo l’oroscopo domani, tensione allo stomaco per la Vergine, tipico malanno legato al lavoro: non pensateci prima del tempo, masticate a lungo ogni boccone.











