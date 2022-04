Oroscopo domani 14 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 14 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

L’amore conta molto per il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo domani, con Giove e Venere in Pesci, riuscirete anche a innamorarvi. Acquario insoddisfatto, il ricordo del passato o la nostalgia per un ex non vi lasciano sereni. Anche le vicende familiari lasciano tracce indelebili e rischiano di alimentare tensioni di coppia facendola esplodere. L’amore finalmente torna a bussare alla porta dei Pesci. La sorpresa nell’uovo potrebbe essere propri un nuovo amore, oppure un ritorno di fiamma.

Oroscopo domani, lavoro: periodo vitale per i Pesci

Periodo movimentatissimo per i nati sotto il segno del Capricorno: casa e famiglia vi costeranno parecchio e per far quadrare il cerchio farete i salti mortali, ma con successo. Anche da un incontro casuale nasceranno nuove prospettive. L’Acquario deve fronteggiare pendenze e recuperare ritardi. Attenti a non affaticarvi troppo, perché la tratta finale del mese prevede problemi da affrontare tempestivamente. Periodo estremamente vitale per i nati sotto il segno dei Pesci: non ci sarà giorno che non abbiate qualche prova da affrontare, qualche soddisfazione da cogliere. Sorprendentemente positivi affari e finanze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Capricorno non vedono l’ora di rilassarsi, ascoltare un po’ di musica, ricordare i bei viaggi effettuati e fantasticare sui prossimi. Niente sport estremi per i nati sotto il segno dell’Acquario: non siete abbastanza attenti e i riflessi lasciano piuttosto a desiderare. Qualche disturbo di salute per i nati sotto il segno dei Pesci: stati infiammatori, allergie, distorsioni e strappi muscolari. Sotto controllo bronchi e gola.











