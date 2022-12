Oroscopo domani 14 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani mercoledì 14 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Si consiglia di curare di più i rapporti con le persone vicine. In amore sono possibili cambiamenti che inizialmente potrebbero lasciarvi senza parole. Venere in quadratura disturba le coppie che hanno qualche difficoltà. In amore per il segno del Toro non ci saranno più reticenze. Le giornate intorno a Natale saranno interessanti.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

In amore per i nati sotto il segno dei Gemelli è iniziata una fase un po’ particolare: le coppia di lunga data devono fare attenzione a non discutere per questioni inutili. Date il giusto peso alle cose. In amore i nari sotto il segno del Cancro saranno un po’ confusi e polemici: evitare reazioni esagerate che possono turbare il rapporto con il partner. Prudenza con Ariete o Capricorno.

Amore, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone devono fare attenzione alla gelosia. Nelle relazioni in generale ci vorrà un po’ di tempo per ritrovare il giusto equilibrio. Durante il fine settimana avrete la possibilità di esprimere i vostri sentimenti senza timore. Nei prossimi giorni, avvicinandoci alle feste, i nati sotto il segno della Vergine potranno viver momenti intriganti.

Oroscopo domani mercoledì 14 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Ariete sono in attesa di alcune risposte, per rimettersi in gioco a gennaio. In questa settimana potete impegnarvi nel lavoro: la Luna darà una mano a portare avanti idee e progetti professionali. In questi giorni sono favoriti i nati sotto il segno del Toro che vogliono essere indipendenti. Finalmente finisce il periodo faticoso, caratterizzato da discussioni, che è iniziato a novembre.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli riusciranno a trovare persone che vi aiuteranno a realizzare i vostri programmi di lavoro. La giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, parte bene e attorno a sabato potrà esserci anche qualche bella opportunità. Se il segno del Cancro ha dei ripensamenti è meglio mettere da parte qualsiasi decisione in queste 24 ore. Le cose troppo impegnative vanno rimandate.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

In questa giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, i nati sotto il segno del Leone devono fare delle riflessioni importanti anche riguarda al lavoro. Occorre essere molto attenti alle spese: cercate di risparmiare. In questo periodo il segno della Vergine ha un grande intuito e una bella voglia di fare: sul lavoro potere raggiungere dei risultati validi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Nelle prossime 24 ore i nati sotto il segno dell’Ariete devono tenere sotto controllo qualche disturbo. Dovete ritrovare un po’ di serenità, ma la voglia di rimettervi in pista non manca. Fisicamente i nati sotto il segno del Toro si sentono molto meglio, per il vostro benessere evitate persone che potrebbero darvi fastidio.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli escono da tre settimane pesanti. In tanti hanno vissuto un periodo complesso tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, anche per questioni familiari. L’umore del segno del Cancro potrebbe avere delle flessioni tra mercoledì e giovedì, evitate discussioni o polemiche inutili.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone in questi giorni l’umore non è altissimo. In tanti hanno vissuto di recente un momento complicato e non sono stati compresi. La Luna sarà favorevole nel weekend. Per vari motivi il segno della Vergine è stato male tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Per fortuna questa fase è stata superata e le stelle vi aiutano a recuperare.











