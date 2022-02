Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ci siamo: siete smaniosi di scoprire che cosa vi riserverà il giorno di San Valentino, secondo le previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro riusciranno a vivere una giornata all’insegna del romanticismo, del benessere e della serenità oppure no? A svelare qualche informazione in più sull’oroscopo domani 14 febbraio è Laura Tuan che svela le proprie previsioni attraverso il portale “Io Donna”. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nella giornata di domani? Scopriamo le previsioni tutti insieme…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Ariete grazie alla loro dolce metà e con le rotaie oliate dal passaggio lunare in Leone, segno focoso e passionale quanto il vostro, nel pieno della festa dell’amore volenti o nolenti vi ci ritrovate immersi, scoprendo stupiti di provarne piacere. Toro: quando i due emisferi cerebrali, intuito e ragione, entrano in disaccordo e non lavorano più all’unisono sono sempre guai! Discussioni in famiglia, battibecchi in coppia: delle rose di San Valentino oggi assaggiate soltanto le spine.

I nati sotto il segno dei Gemelli, nella giornata di domani, vivranno una giornata speciale, soprattutto i più romantici che hanno deciso di dedicare all’amore niente meno che un long weekend e oggi se la scialano in qualche agriturismo sulla neve o in riva al mare, fingendo che siano i Caraibi. Cancro: pragmatismo e organizzazione sono prerogative del partner, per cui avete stima e ammirazione nei suoi confronti

Oroscopo domani, lavoro: Toro produttivo, Cancro tra le nuvole

L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno dell’Ariete che sarà anche la festa dell’amore, ma innanzitutto è giornata lavorativa e che giornata: il lunedì con il capo che non ammette ritardi e non appena mettete piede in azienda vi subissa di richieste e di incombenze… Il Toro, in mattinata, ancora complice la Luna in sestile e col supporto di Mercurio e Plutone amichevoli, renderà un buon servizio sia sul fronte scolastico che lavorativo.

Novità lavorative potrebbero arrivare per i Gemelli: gli investimenti volano bassi, ma tranquilli, attendono il momento giusto per un rapido decollo. L’ambiente simpatico e confortevole vi accoglie con calore e sul lavoro, a scuola, in viaggio, ovunque vi troviate. Il Cancro, quando si tratta di sognare, non è disposto neppure a muovere un dito, peccato che i colleghi, i soci e gli interlocutori non la pensino allo stesso modo e facciano di tutto per destarvi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà, invece, la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, l’Ariete avrà un 7 in pagella, con un umore altalenante che non aiuterà in determinati momenti. Altro 7 per i nati sotto il segno del Toro, che vivrà una giornata “piovigginosa” sotto il profilo non tanto della salute fisica, quanto piuttosto di quella mentale.

Salute e benessere al top per il segno dei Gemelli, che si vede assegnare un bel 9 in pagella. Nessun problema neppure sotto il profilo emotivo. Infine, 7 al segno del Cancro, che vive una giornata priva di preoccupazioni.



