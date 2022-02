Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni amore, lavoro, salute

Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà San Valentino per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Le previsioni dell’oroscopo domani 14 febbraio sono fornite da Laura Tuan attraverso le colonne di “Io Donna”. Sono già pronte le indicazioni su come gestire imprevisti che potrebbero scombussolare i vostri piani. Come saranno, dunque, l’amore, il lavoro e la salute in questa domenica di febbraio per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, vivrà uno strano San Valentino: voi tacete mentre il partner parla a ruota libera, ma se vi sta facendo un’appassionata dichiarazione d’amore che cosa volete di più? I nati sotto il segno della Vergine potrebbero essere particolarmente confusi nella sfera sentimentale: non avete notato che il partner ha un pacchettino da consegnarvi? Strano, non è il vostro onomastico, nemmeno il vostro compleanno o un anniversario…Ah, ecco svelato il mistero: vi eravate dimenticati della festa dell’amore, magari perché l’amore voi l’avete tutto l’anno!

Qualche piccolo fastidio per i nati sotto il segno della Bilancia che vivono una storia d’amore stabile. Lunedì giorno della Luna e secondo una filastrocca inglese anche dei folli, soggetti alla sua influenza. Non che rientriate necessariamente in questa categoria, ma è innegabile che un certo effetto sulla sfera emotiva e sentimentale il satellite lo svolga. Scorpione: serata con gli amici, ma se confrontando le varie esperienze si finisce col parlare dei figli e tutti guardano nella vostra direzione quasi foste un orco la pigliate male.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia tra logica e intuito, tutto liscio per lo Scorpione

Come sarà, invece, la sfera lavorativa secondo l’oroscopo domani? Il Leone, dopo doccia, colazione, vestiario e bimbi a scuola, finalmente tornerà padrone della sua mente e della sua agenda, pronto per affrontare gli innumerevoli impegni del lunedì. I nati sotto il segno della Vergine giorno e sera non faranno che pensare alle opportunità di crescita professionale, all’ambiente, ma anche al costo benzina, alle bollette, al benessere personale e collettivo.

Per la Bilancia logica e intuito non trovano una soluzione di continuità: l’una tira da una parte, l’altro dall’altra, facendovi sentire tagliati in due come il leggendario neonato nella storia di re Salomone, buon giudice e maestro di saggezza. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione, non dovranno fare rimostranze, con l’astro guida Plutone a braccetto con Mercurio in sestile: studi, commerci e perfino gli spostamenti per andare in azienda filano col vento in poppa.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ottima salute per i nati sotto il segno del Leone secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Voto 7 in pagella sotto la voce “benessere”, ma semplicemente per via di un umore a dir poco altalenante, legato alle preoccupazioni per gli animali di casa: nulla di grave, fortunatamente. La Vergine vive una giornata da 10 per ciò che concerne la salute: nessuna preoccupazione in vista.

Qualche piccolo disturbo potrebbe compromettere la salute dei nati sotto il segno della Bilancia (voto 6). Fino a poco prima di mezzanotte Mercurio vi tormenterà con pensieri insidiosi e commenti non detti. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una giornata da 6, con alcune seccature e noie non preventivate e indesiderate.



