Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Pesci, Sagittario, Capricorno, Acquario/ Lavoro e salute che giornata sarà?

Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sarà un buon lunedì per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo domani 14 febbraio? Laura Tuan, attraverso le sue previsioni pubblicate su “Io Donna”, svela l’andamento delle stelle, dando anche alcuni consigli per affrontare nelle migliori condizioni possibili la nuova settimane e gli impegni gravosi che essa porta con sé. Come andranno, dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i segni zodiacali sopra menzionati? Andiamo a scoprirlo insieme.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario è in arrivo una dichiarazione d’amore in piena regola, proprio nel giorno dedicato all’amore: ma siete svegli o vi siete addormentati guardando la tv? I nati sotto il segno del Capricorno se la dovranno vedere con Mercurio, che, cogliendo l’input della festa dell’amore che vibra nell’aria, stasera del tutto casualmente faranno l’amore con più foga e intensità: un bel modo di dichiarare la forza dei sentimenti anche senza fiori, destinati ad appassire e cioccolatini che fanno solo ingrassare.

L’Acquario intavolerà una discussione accesa con la propria dolce metà con anima di fuoco, contrapposta al vostro spirito filosofico… Almeno finché siete in buona, ma quando anche voi cominciate a scaldarvi, altro che atomica! Per i Pesci la Luna acquatica parla di sentimenti e di viaggi: benone se, avendola data vinta al vostro romanticismo, vi siete prenotati un San Valentino fuori città e vi godete la vacanza.

Oroscopo domani, lavoro: proposta di trasferta lavorativa per il Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario riceveranno dal capo una proposta di viaggio, naturalmente per lavoro, o addirittura una trasferta. Ancora non sapete come lo direte in famiglia, ma in cuor vostro la risposta è già un sì. Capricorno: nessuna novità sul fronte lavorativo, ma il pomeriggio veicolerà informazioni e chiacchiere quasi esclusivamente sul fronte finanziario.

Giornata favorevole per gli investimenti per l’Acquario: buoni guadagni finalizzati a un acquisto importante, risultati splendidi a scuola e sul lavoro. Tante sfide lavorative attendono i nati sotto il segno dei Pesci: creatività, ispirazione, condivisione con amici e colleghi anche per chi non bada al calendario e soprattutto alle sue superstizioni. Dunque al lavoro anche oggi, ma con animo sereno e ritmo equilibrato. Fino a un certo punto però, perché dal pomeriggio qualcosa cambia anche per voi: l’impegno lavorativo resta massiccio e le vostre parole rischiano di essere fraintese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Le previsioni dell’oroscopo domani per i nati sotto il segno del Sagittario non lanciano avvertimenti particolari: giornata da 9 in pagella. Il Capricorno prende invece un bell’8: qualche ansia sul fronte sentimentale per la possibile presenza di un rivale in amore.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario arriva un bell’8: merito di una mente da eterni Peter Pan e un fisico mantenuto tonico con l’attività sportiva e l’abbigliamento giovanile. Infine, per i Pesci, la salute non promette cattive sorprese: giornata da 6, senza sussulti.





