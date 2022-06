Oroscopo domani 14 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 14 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 14 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno dell’Ariete ci saranno molte situazioni che andranno analizzate con cura. Il 15 e il 16 avrete meno tempo per la famiglia. Per le persone sole ci saranno numerose occasioni di conoscere e frequentare nuove persone. La seconda parte di giugno sarà un periodo di grande stabilità

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro privilegiano l’amore, inteso anche come amicizia. Nell’ultimo periodo la vostra natura passionale è stata sostituita da un’indole più comprensiva e riflessiva.

Amore, il punto sul Gemelli

Il segno dei Gemelli è governato da Mercurio: spesso vi ritrovare nei guai in amore perché vi piacciono le persone misterioso o che vi tengono testa mentalmente. State cercando qualcuno con cui confrontarvi.

Oroscopo domani, lavoro: scelte difficile per l’Ariete

Il transito di Giove nel segno dell’Ariete rappresenta il superamento di alcuni problemi che vi hanno afflitto negli ultimi mesi. È un oroscopo importante anche se non bisogna accavallare gli impegni. La giornata di domani sarà fruttuosa.

Lavoro, il punto sul Toro

Oroscopo importante tra mercoledì e giovedì per il Toro. Prestate sempre molta attenzione all’aspetto economico. Ci sono contratti e accordi da rivedere e magari delle spese in più per la casa.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli continua il transito del solo nel segno assieme a Mercurio, questo sviluppa grande creatività e grande intelligenza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una settimana positiva per l’Ariete anche se un po’ di stanchezza si farà sentire da metà settimana. Bere molta acqua per eliminare le tossine, fare esercizio fisico moderato ma costante.

Salute, il punto sul Toro

Qualche piccolo fastidio alla gola, è il punto debole dei nati sotto il segno del Toro da sempre. Lo stress può essere determinato anche da progetti familiari.

Salute, il punto sul Gemelli

Ottima situazione per i Gemelli, in grande ripresa per il fisico. Questa grande energia che arriva da mercurio nel segno.











