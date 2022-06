Oroscopo domani 14 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 14 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati Bilancia in questa giornata possono contare sull’aspetto buono della Luna. Bisogna però evitare i conflitti troppo lunghi. In amore torna una bella passionalità da fine mese

Amore, il punto sullo Scorpione

I nati Scorpione devono ricordare che l’amore è importante, anche se nell’ultimo periodo i sentimenti hanno creato qualche conflitto. Anche se vivete un legame nuovo volete delle sicurezze per il futuro. Nei rapporti familiari c’è sempre un po’ di agitazione.

Amore, il punto sul Sagittario

I nuovi amori sono importanti per i nati sotto il segno del Sagittario, ma se una storia è vissuta assieme ad un’altra bisogna fare chiarezza.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia in cerca di serenità

Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia deve recuperare serenità, solo così sarà possibile lavorare bene. Una proposta di collaborazione o un nuovo incarico potrebbe arrivare, valuta bene e pro contro, con Giove dissonante non bisogna lasciare il certo per l’incerto.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il lavoro porta soddisfazioni ai nati sotto il segno dello Scorpione. Iniziate a pensare a un programma da varare in autunno. Se cercate nuovi spunti professionali adesso è il momento di parlarne.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario questo è il momento giusto per rivalersi, sopratutto se nel passato ci sono stati tanti problemi. Avere Giove è importante e tu hai delle idee in mente, molto valide. State tranquilli a livello economico.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

A volte non la Bilancia manca di serenità, come se sentisse una spada di Damocle sulla testa: ecco perché dovete ritrovare un buon equilibrio psicologico per stare meglio.

Salute, il punto sullo Scorpione

Venere in opposizione può creare qualche opposizione di troppo per lo Scorpione. Qualche lei sbalzo di pressione o tachicardie di origine nervosa. Cercate di sgombrare la mente da ansie e insicurezze.

Salute, il punto sul Sagittario

Settimana nel complesso piacevole per il Sagittario, a parte qualche giornata frenetica. Venere, disposta in maniera neutrale, aiuterà a stare meglio.











