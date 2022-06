Oroscopo domani 14 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 14 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 14 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere favorevole riporta in luce l’amore per i nati sotto il segno del Capricorno. C’è una grande capacità di sognare insieme, di essere costruttivi e maturi. Non portate le pesanti responsabilità del lavoro a casa.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata per l’Acquario baciata dalla Luna in ottimo aspetto. Quindi è un oroscopo importante di emozioni che tornano e torneranno ancora più belle dal 23 del mese. Per i sentimenti il fine settimana sarà molto intrigante.

Amore, il punto sui Pesci

Questa settimana è abbastanza tranquilla a livello sentimentale per i nati sotto il segno dei Pesci. Nei rapporti di lunga data in cui manca un po’ di smalto sarà necessario fare un progetto importante.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno confuso

C’è molta confusione sul lavoro per il Capricorno, come se non ci fosse una giusta direttiva da seguire oppure ci sono tanti progetti e alla fine non si riesca a portare avanti quasi nulla. Se necessario chiedete aiuto.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario deve sfruttare Sole e Mercurio in ottimo aspetto perché favoriscono intuizioni: le idee non mancano. Vi sentite un po’ schiacciati dal responsabilità.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci se un progetto è iniziato male si aggiusterà. Nei prossimi giorni avrete una grande concentrazione mentale, utile per affrontare una prova importante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per la salute del Capricorno sarebbe bene ogni tanto staccare la spina, concedersi un po’ di relax. Ogni tanto bisogna stare completamente da soli, lontani dal chiasso, per recuperare energie positive.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario è dotato di una buona energia, ma deve curare un po’ anche il fisico, ad esempio denti e caviglie. Non dimenticate di alimentarvi in maniera corretta e sana,

Salute, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci possono risentire di una certa stanchezza: prima di andare a dormire bevete una tisana calmante. Tenete sotto controllo la circolazione. I piedi risentono di qualche fastidio.











