Oroscopo domani 14 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 14 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In questo momento l’amore è un punto di riferimento per l’Ariete. Alcuni di voi si sono dimostrati molto generosi con il partner. Chi è solo in questo momento deve cercare di ritrovare un po’ di serenità.

Amore, il punto sul Toro

Periodo di recupero per i nati Toro: nei primi giorni della settimana avrete un cielo importante. Un momento che porta una deliziosa sensazione di serenità.

Amore, il punto sul Gemelli

Situazione importante in amore per i Gemelli, che avrà esito diverso a seconda della vostra situazione personale e storia sentimentale. Se siete single evitate le storie clandestine.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, pazienza fino a metà mese

Le stelle di giovedì premiano l’Ariete nella seconda parte della giornata. Forse ci sono stati ritardi e troppi pensieri, cercate di andare avanti.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, tutto è sollecitato per il Toro in questo periodo. È il caso di anticipare le decisioni e le azioni concrete.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Venere nel segno dei Gemelli potrebbe aver sbloccato qualche progetto interessante. Avere questa Luna favorevole può portare anche una visione molto positiva del futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Il cielo della settimana è interessante per l’Ariete, lontano da complicazioni e fastidi. Tuttavia resta una residua quadratura.

Salute, il punto sul Toro

La dissonanza Luna-Marte per le prossime 48 ore invita i nati sotto il segno del Toro alla prudenza anche dal punto di vista fisico. Sabato e domenica saranno giornate migliori.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli risentono di una certa stanchezza. Evitate persone che invece di aiutarvi continuano ad avere pretese nei vostri confronti.











