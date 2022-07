Oroscopo domani 14 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 14 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia l’amore torna protagonista dopo un periodo in cui ci sono stati dei problemi. Da sabato potete mettere tutto in chiaro.

Amore, il punto sullo Scorpione

Le giornate di giovedì e venerdì possono provocare per lo Scorpione un certo disagio in famiglia. Sabato e domenica invece saranno giornate belle.

Amore, il punto sul Sagittario

Questo luglio per il Sagittario è determinato da un grande insieme di sensazioni, emozioni e desideri. È un periodo di rinascita.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia di nuovo in gioco

Tra i nati della Bilancia chi ha un’attività indipendente ha dovuto rimettersi in gioco ed effettuare cambiamenti improvvisi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nelle prossime 48 ore lo Scorpione deve contare fino a 10 prima di parlare, a volte diventate provocatori e correte il rischio di dire le cose sbagliate.

Lavoro, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario possono contare sul favore di Giove: in una quadro astrologico così valido, bisogna solo stare attenti ai soldi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia è disturbata dalla Luna dissonante che invita a essere cauti e non fare cose folli. Nel fine settimana potrete recuperare.

Salute, il punto sullo Scorpione

Cielo agitato per i nati sotto il segno dello Scorpione: non prestate il fianco a inutili complicazioni. I pianeti provocano un po’ di agitazione.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario tra forza e stress: ci sono molte cose da portare avanti ma non riuscirete a fare tutto. Questo causerà un senso di inadeguatezza.

