Oroscopo domani 14 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 14 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro deve puntare sull’amore, perché i sentimenti premiano. In un momento così caotico è importante avere un amore o qualcuno di sostegno.

Amore, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone saranno più intolleranti che mai nei prossimi due giorni: anche in amore ci vuole un attimo di pazienza.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di riavvicinarsi al partner, anche chi è sposato da tempo. Venere contraria dalla fine del mese scorso ha creato dei disagi.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, giovedì liberatorio

Per i nati sotto il segno del Cancro questo è un giovedì liberatorio, dopo due giornate pesanti: c’è chi pensa di aver fatto tanto nel lavoro ma di aver ottenuto poco.

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, il Leone potrebbe essere particolarmente insofferente verso chi non fa quello che dite. Evitate di parlare troppo, potreste esagerare e passare dalla parte del torto.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Giugno non ha regalato molto nella vita professionale della Vergine. Meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro può iniziare a organizzare un weekend di relax in un posto in cui è possibile recuperare serenità. Fatevi aiutare.

Salute, il punto sul Leone

Se qualcosa non va il Leone deve evitare di fare le ore piccole. Resta comunque Giove favorevole, sono solo queste due giornate a dare qualche fastidio.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di vivere il fine settimana in arrivo nella massima tranquillità.











