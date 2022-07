Oroscopo domani 14 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 14 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

In questi giorni per il Capricorno l’amore è un po’ stressato e sottoposto a momenti di agitazione. Dipende anche dalla persona che avete al fianco, forse vorrete avere maggiore spazi di azione.

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario che hanno risolto i loro problemi d’amore saranno tranquilli. Qualche pensiero per chi non è ancora riuscito a trovare la persona giusta.

Amore, il punto sui Pesci

La seconda parte di luglio porta batticuore per i Pesci. Se avete una storia bella che nell’ultimo periodo è rimasta al palo, da lunedì si recupera.

Oroscopo domani, lavoro: il Capricorno deve ripartire

Il Capricorno sente di avere meno di quello che merita: qualche tempo fa pensavate di essere arrivato al massimo invece dovete ripartire da zero.

Lavoro, il punto sull’Acquario

La Luna arriva nel segno dell’Acquario: c’è una grande voglia di fare e di agire, portando avanti esperienze diverse dal solito. La voglia di innovazione coinvolge anche il prossimo fine settimana.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci stanno per partire nuovi progetti e anche un periodo migliore: cercate di essere più sereni e di ritrovare la vostra creatività.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno a volte si sente un po’ agitato e deve affrontare qualche malessere dovuto all’ansia. Cercate di riposare nel fine settimana.

Salute, il punto sull’Acquario

Tra giovedì e venerdì l’Acquario sentirà un bel po’ di elettricità nell’aria e ci sarà un certo nervosismo. Cercate di riposare di più.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il quadro generale per i Pesci è importante e positivo: da lunedì 18 Venere tornerà favorevole.











