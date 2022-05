Oroscopo domani 14 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 14 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Il fine settimana annuncia qualcosa di buono per quanto riguarda la relazioni dell’Ariete: fate attenzione a non imporre voi stessi e le vostre idee. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro deve evitare i contrasti. Il Sole nel segno vi rende lungimiranti e potreste finalmente ufficializzare un rapporto. Avete bisogno di sicurezza. Mercurio è nel segno dei Gemelli, con Saturno e Giove già attivo in buon aspetto: una conoscenza può regalare qualcosa di più.

Oroscopo domani, lavoro: prudenza per il Toro

Entro la fine della settimana l’Ariete riesce a risolvere qualcosa e può iniziare a pensare al meglio, perché avrete un anno e mezzo di grandi scelte. Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro sarà un fine settimana di prudenza, perché la Luna è opposta. In questo fine settimana fate lo stretto indispensabile. I nati sotto il segno dei Gemelli dalla prossima settimana possono conoscere un vero e proprio ritorno in scena. Le ultime settimane non sono state così redditizie come speravate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

La settimana ha permesso un recupero a livello emozionale per l’Ariete, nei prossimi ci sarà possibilità anche di recuperare forza fisica grazie all’assetto dei pianeti. Qualche momento di tensione per il Toro: cercate di risolvere i problemi personali, vedrete che anche la forma fisica ne trarrà giovamento. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la forma fisica dei Gemelli è protetta da influssi eccellenti, anche se lo stress ha caratterizzato questo ultimo periodo.

