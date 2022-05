Oroscopo domani 14 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, sabato 14 maggio, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia è dotata di una grande sensibilità, che a volte la porta a prendersela troppo per quello che le succede intorno. Se il vostro rapporto sta vivendo un momento difficile, non calcate la mano sulle differenze. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per lo Scorpione è arrivato il momento giusto per amare e lasciarsi andare a una nuova occasione di incontro. Le relazioni che nascono ora sono importanti. Questo fine settimana è utile per il Sagittario per cercare di scoprire i sentimenti: dopo un aprile pesante, maggio è un mese di risposte.

Oroscopo domani, lavoro: giorni pesanti per il Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono evitare complicazioni in questo momento, mettersi contro qualcuno o aprire una sfida. Dal 10 maggio avete iniziato a sistemare le cose e risolvere i problemi: continuate così. Secondo l’oroscopo domani, i nati Scorpione con la Luna nel segno tra sabato e domenica possono avere una marcia in più: questa parte centrale di mago può regalare una soddisfazione. Il passaggio di Giove in un segno amico, già dal 10 maggio, rappresenta l’inizio di una fase improntate per il Sagittario: ma chi pensa che le cose cadano dal cielo senza fare nulla sbaglia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia ha bisogno di rimettere in equilibrio i propri pensieri e di recuperare un po’ di serenità interiore: questo è molto importante per affrontare il futuro in maniera attiva. Il cielo porta buone notizie per i nati sotto il segno dello Scorpione che sono stati male o che hanno avuto problemi articolari: va gradualmente molto meglio! Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il fine settimana è a favore dei nati sotto il segno del Sagittario che può recuperare anche dal punto di vista psico-fisico.











