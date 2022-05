Oroscopo domani 14 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 14 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il fine settimana è fatto per amare per i nati sotto il segno del Cancro. Il mese di maggio, però, sarà un po’ provocatorio e alcuni rapporti sentimentali andranno protetti. Se qualcosa non va nella vostra relazione, cercate di capire di cosa si tratta e agite per trovare una soluzione. Per il Leone il mese di maggio prevede un grande recupero e stabilità nei sentimenti. Venere torna amica: stato generale di positività. Per la Vergine gli amori che sono rimasti storditi da un aprile diffide possono recuperare in parte a maggio, ed essere completamente soddisfatti a giugno.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine deve recuperare

Nell’ambito del lavoro i nati sotto il segno del Cancro non devono fare i difficili, purtroppo non tutto è chiaro e alcune situazioni potrebbero farvi arrabbiare. Queste 48 ore sono un po’ strane per il Leone: se avete già avviato un progetto, occorrono ancora delle conferme. Sfruttate al massimo il fine settimana. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il segno zodiacale della Vergine riconquista una posizione migliore in questo fine settimana, dopo un inizio di settimana pesante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Cancro è molto agitato: cercate di capire se questa tensione è legata problemi fisici. I pianeti aumentano la vostra agitazione nel fine settimana. In questo fine settimana il Leone deve fare fronte a un lieve disagio che passerà già lunedì. Questo periodo chiede ai nati sotto il segno della Vergine una maggiore attenzione alla forma fisica, ma il fine settimana andrà meglio.

