Oroscopo domani 14 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 14 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, sabato 14 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Questo fine settimana annuncia un piccolo recupero per i nati sotto il segno del Capricorno, che riguarda anche l’amore. Mai come in questo momento avete bisogno di sentirvi supportati e amati. Se la relazione che l’Acquario sta vivendo è diventata troppo pigra, il rischio di desiderare una trasgressione sarà molto alto. Cerate di trovare un accordo con il partner. Il segno dei Pesci nonostante qualche dubbio è più forte, complice la Luna in buon aspetto che incontrerà Marte: buone notizie per chi vuole concedersi la passione! Se avete un progetto di coppia, le prossime settimane sono importanti.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci ambiziosi

Per il Capricorno è stata una settimana abbastanza pesante, sopratutto per coloro che vogliono crescere o avere un posto migliore o delle soddisfazioni. Vi è sembrato che tutto andasse a rallentatore. Sabato e domenica saranno giornate un po’ nervose per l’Acquario: attenzione alle spese di troppo. Ricoricate che quello che nasce adesso con Giove favorevole può essere importante. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Pesci è il momento giusto per risvegliare l’ambizione: sotto una buona stella avvengono tutti i cambiamenti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I pensieri di lavoro hanno preso il sopravvento nella vita del Capricorno in questa settimana: anche la vostra forma fisica ne ha risentito, ora è il momento di recuperare. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario in questo fine settimana comincia ad essere un po’ intollerante e un po’ nervoso: cercate di organizzare qualcosa di divertente o riscoprire un hobby dimenticato da tempo. I nati sotto il segno dei Pesci saranno un po’ nervosi e vivranno una condizione di disagio nel fine settimana: potreste vivere tutto con troppa fatica. La Luna torna presto favorevole e questo disagio dovrebbe passare.

